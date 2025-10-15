¡Abominable! Un borracho en NTT mata a puñaladas a su esposa, cuñada y sobrina

Timor Central del Norte, VIVA – El caso de masacre que provocó la muerte de tres personas y una resultó gravemente herida se produjo en la aldea de Amol, distrito de Miomaffo Este, Regencia de Timor Central Norte (TTU) Nusa Tenggara Oriental.

Lea también: ¿Dormir con tu marido? Esta es la visión del Islam.



El perpetrador fue identificado como Landa Linus Kuabib (51), un granjero que vive en Usapitoko, RT/RW 003/003 Amol Village, y cortó brutalmente a sus víctimas una por una la noche del lunes 13 de octubre de 2025, alrededor de las 20:30 WITA.

Las víctimas fueron Emiliana Oetpah (53 años, agricultora, fallecida), Kristina Nomawa (43 años, agricultora, fallecida), Bernadeta Kuabib (8 años, estudiante, fallecida) y Lusiana Kuabib (14 años, estudiante, gravemente herida).

Lea también: La sorprendente reacción de la esposa de Nadiem Makarim después del encallamiento previo al juicio de su marido



La primera víctima asesinada fue Emiliana Oetpah (53), quien fue esposa el propio perpetrador. Emilianan fue encontrada muerta con graves heridas en el cuello.

El enojo de Landelinus continuó en casa de su cuñada Kristina Nomawa (43), que estaba con sus hijos, Bernadeta, de ocho años, y Lusiana (14). La segunda víctima de este incidente fue Kristina, la esposa del hermano menor del agresor.

Lea también: Arrestan al apuñalador de la empresa automotriz OB en Cikarang



Con el mismo machete, Landa Linus también atacó a dos de sus sobrinos (hijos de Kristina). Bernadeta, que sólo tenía 8 años, yacía con el cuerpo cubierto de heridas. Mientras tanto, Lusiana, que aún respiraba, fue trasladada inmediatamente al hospital con el rostro cubierto de sangre.

Cronología de los acontecimientos

La policía ha interrogado a dos testigos de este incidente. La primera testigo, Yuliana Talan, de 78 años, reveló que por la tarde el testigo y otras familias fueron a la funeraria en Taupi Village y regresaron a casa alrededor de las 17.00 WITA y se fueron directamente a la cama.

Alrededor de las 20.30 WITA, Yuliana escuchó los gritos de la víctima Emiliana, lo que la hizo correr y acercarse al perpetrador que estaba de pie sosteniendo un machete. Yuliana reprendió al perpetrador y le preguntó qué había pasado, pero el perpetrador no se movió, sino que blandió su machete y golpeó el hombro izquierdo de Yuliana. El testigo huyó para protegerse de la ira del perpetrador.

El segundo testigo, Yasintus Talan, de 51 años, dijo que a las 18.00 horas estaba con el autor y otros familiares en el lugar del funeral.

Sin embargo, alrededor de las 21.00 horas, Yasintus recibió información de Paskalis Taus de que el perpetrador había tenido una discusión con su hermana Kristina Nomawa. Luego Yasintus fue a la casa de Kristina.