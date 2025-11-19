¡Abogados revelados! Ruben Onsu dejó de darle dinero de bolsillo a Sarwendah desde que tuvo hijos

Yakrta, VIVA – Polémica entre Rubén Onsu Y Sarwendah La situación se volvió a calentar después de que surgiera la última declaración del abogado de Sarwendah, Abraham Simon.

Lea también: Sarwendah nunca obligó a Ruben Onsu a dar 200 millones de IDR al mes



En su declaración, reveló hechos antiguos que el público no conocía sobre la relación financiera entre los dos cuando aún eran marido y mujer. ¡Vamos, desplázate más!

Este hallazgo también responde a diversas especulaciones que se han desarrollado en los últimos tiempos sobre la situación económica de Rubén Onsu, de quien se sabe que está atrasado en las cuotas de su automóvil.

Lea también: Ruben Onsu admite que es difícil conocer a su hijo, ¡Sarwendah lo desafía a que presente pruebas!



Abraham explicó que desde el comienzo del matrimonio, Rubén le había dado dinero de bolsillo a Sarwendah. Sin embargo, se dice que el número es mínimo y no cambia hasta que finalmente son bendecidos con hijos.

«Incluso durante su matrimonio anterior, sí, desde el momento del matrimonio hasta antes de tener hijos, nuestro cliente recibió una cantidad muy limitada de dinero de bolsillo para su esposa», dijo el abogado de Sarwendah, Abraham Simon, cuando se reunió en Yakarta el miércoles 19 de noviembre de 2025.

Lea también: Se intensifica la polémica con Sarwendah, Ruben Onsu explora la cuestión del destino



Sin embargo, con el paso del tiempo, el dinero de bolsillo especial que se les daba a las esposas en realidad dejó de recibir después de tener hijos.

«Después de tener hijos, ya no había dinero especial para la esposa», dijo.

Añadió que desde entonces Rubén Onsu sólo ha cubierto todas las necesidades del hogar y de los niños. El dinero para estos fines tampoco se entrega directamente, sino que se utiliza un sistema de reembolso.

«Sólo hay dinero para las necesidades de los niños y del hogar. Sí, y todo eso se reembolsa. Por lo tanto, este es un hecho que tenemos que corregir», subrayó.

Abraham también dijo que Rubén Onsu era en realidad el responsable de la educación de sus hijos hasta que terminaran la universidad. Sin embargo, existen condiciones en las que Sarwendah participa en la cobertura de algunos de los gastos del niño sin presentar una factura a Ruben Onsu.

«Hasta que los niños terminen la universidad, él (Rubén Onsu) es totalmente responsable. Entonces, de hecho, hay otros costos que nuestros propios clientes pagan por las necesidades de los niños y no se facturan a la RSO», explicó.

La cosa no quedó ahí, Abraham reveló que hubo un acuerdo oficial firmado ante notario durante el proceso de divorcio. Sarwendah y Ruben Onsu han discutido en detalle la cuestión de los derechos de los niños en el futuro.