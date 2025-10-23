Abogados de protesta comparan el juicio de Ammar Zoni con el de terroristas

Jacarta – Autoridad legal Ammar ZoniJon Mathias, presentó una enérgica protesta contra la implementación del juicio de su cliente que se celebró en línea. Instó al panel de jueces a llevar al actor directamente a la sala del tribunal, en lugar de seguir el proceso en línea desde la prisión de Nusakambangan, Cilacap, Java Central.

Lea también: Acusado de vender shabu en el centro de detención, el fiscal revela cómo actuó Ammar Zoni Cs



Según Jon, el sistema de juicio remoto dificultó que su partido construyera estrategias sólidas de comunicación y defensa. Él cree que la interacción directa con los clientes es importante para preparar una defensa jurídica eficaz. ¡Desplácese para obtener más información!

«Hay muchos obstáculos si no nos desconectamos, ¿verdad? Tenemos que comunicarnos activamente. ¿Cómo podemos? No podemos, está muy lejos. Tenemos que pedir permiso al Director General. Es difícil», se quejó después de la audiencia de acusación en el Tribunal Central de Distrito de Yakarta, el jueves 23 de octubre de 2025.

Lea también: Desde Nusakambangan, Ammar Zoni pidió al juez que acudiera directamente al juicio.



Los sentimientos de decepción de Jon Mathias aumentaron aún más cuando comparó el caso Ammar Zoni con un acusado de terrorismo que había sido detenido en Nusakambangan. Se preguntó por qué los acusados ​​en casos graves como el de terrorismo podían ser presentados directamente ante el tribunal, mientras que Ammar no recibía un trato similar.

«Anteriormente, los terroristas eran detenidos en Nusakambangan, después de lo cual el juicio se celebraba en Yakarta. ¿Por qué es difícil que Ammar sea presentado aquí?» Jon preguntó en tono sorprendido.

Lea también: Mientras estaba en Nusakambangan, Ammar Zoni se sometió a un juicio por drogas en línea.



Además, Jon reveló que Ammar Zoni en realidad quería transmitir una serie de cosas importantes relacionadas con las condiciones en las instituciones correccionales.

«Quiere abrirse, ¿por qué tiene que ser difícil? Para que la gente lo sepa todo», afirmó.

Jon también desestimó las razones por las que el juicio en línea se llevó a cabo por razones de seguridad o debido a los protocolos restantes de la pandemia de COVID-19. Según él, la situación actual ya no es pertinente para utilizar este factor como base.

«En el pasado, la razón utilizada fue durante el COVID. Ahora el COVID ya no existe. Los desastres naturales tampoco existen, ¿y qué?» añadió.

Mientras tanto, el equipo jurídico de Ammar Zoni está preparando una nota de objeción o excepción a los cargos presentados por el Ministerio Público (JPU).

«Refutaremos los cargos más tarde. Según las pruebas, sólo hay uno de Ammar, si no me equivoco».

Kata Jon.