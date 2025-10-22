Abogado revela 3 figuras misteriosas ante la sucursal del Banco Cempaka Putih, aquí está la respuesta de la policía

Jacarta – Policía Metro Jaya enfatizó que su partido está abierto a todas las aportaciones e información de las partes relacionadas con el sádico caso de secuestro que mató al Jefe de la Sub-Sucursal (Kacab) de uno de los bancos estatales en Cempaka PutihMohamad Ilham Pradipta (37).

Esta declaración se hizo después de que Boyamin Saiman ejerciera presión, como dijo el abogado víctimapor lo que los investigadores utilizan el artículo de asesinato premeditado en este caso.

«Estamos muy abiertos a recibir aportaciones e información. Los investigadores a cargo también están construyendo procesos de comunicación y diálogo a través de diversos medios, tanto por teléfono como por WhatsApp. Esto continúa construyéndose», dijo el jefe de relaciones públicas de la policía de Metro Jaya, general de brigada. Policía Ade Ary Syam Indradi, miércoles 22 de octubre de 2025.



General de brigada de policía Ade Ary Syam Indradi

Destacó que la investigación de cualquier caso siempre se basa en hechos verificados. Por lo tanto, su partido invita a todas las partes que informen o tengan información adicional a coordinarse directamente con los investigadores.

«En principio, el proceso de investigación se basa en hechos. Por favor, permita que las partes que hacen informes o tienen información relacionada la transmitan a los investigadores. Todos los datos serán recopilados», dijo.

Según él, el proceso de investigación fue como juntar las piezas de un rompecabezas. Donde, continuó, se ensamblará cada hallazgo para que se pueda representar el evento como un todo.

«Una investigación es como armar un rompecabezas. Cada pieza se ensambla hasta que la imagen queda clara, el incidente está completo. Trabajamos de acuerdo con los SOP y los investigadores siempre están listos para ser contactados», dijo.

Respecto a la nueva información mencionada por el abogado de la familia de la víctima, su partido confirmó que darían seguimiento si hubiera algún hallazgo adicional relevante. Se sabe que el abogado de la víctima reveló nuevos hechos de que tres personas habían seducido a la víctima tres días antes de su asesinato.

«Actualizaremos más tarde. Si hay nuevos hallazgos, definitivamente se les dará seguimiento», dijo.

Para su información, Mohamad Ilham Pradipta murió, presuntamente asesinado. Antes de ser encontrada muerta, la víctima supuestamente fue secuestrada primero.

Esto se reveló a partir de imágenes de cámaras de circuito cerrado de televisión que registraron a la víctima siendo llevada a la fuerza por varias personas. En ese momento, la víctima estaba en medio de una reunión con Lotte Grosir fuera de línea en Lotte Grosir Pasar Rebo, el 20 de agosto de 2025.