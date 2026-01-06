Abogado destaca cambios en los cargos de Kerry Riza, inicialmente acusado de Oplos BBM

Jacarta – La autoridad legal del beneficiario efectivo de PT Navigator Khatulistiwa, Muhammad Kerry Adrianto Riza, Hamdan Zoelva revela las rarezas e irregularidades en el juicio por presunta corrupción en el gobierno aceite Materias primas y productos de refinería de PT Pertamina que atraparon a sus clientes como acusados. Uno de ellos es un cambio en la letra. acusaciones fiscal.

Lea también: A Kerry Riza no se le dio la oportunidad de dar información a los medios, el asesor legal protesta: Los derechos del acusado son limitados



Cuando surgió este caso, los fiscales mencionaron previamente la presencia de fuel oil (bbm) oplosán.

«Hay un cambio fundamental en la acusación del fiscal. Como en el anuncio inicial al público, se trata de aceite adulterado», dijo Hamdan Zoelva al margen del juicio en el Tribunal de Corrupción de Yakarta, el martes 6 de enero de 2025.

Lea también: Pertamina monitorea el suministro de energía para el período navideño, el puesto de mando de ESDM revela un aumento en el consumo





Muhammad Kerry Adrianto Riza

Aparte de eso, durante el proceso de investigación, el tempus delicti o época en que ocurrió el caso fue el 2018-2023. Todos los acusados ​​y testigos fueron interrogados utilizando este tempus. Sin embargo, en el momento de la acusación, cambió a 2013.

Lea también: Las gasolineras privadas pueden volver a importar combustible, el Director General de Petróleo y Gas abre la voz



«Ahora, en el momento de la acusación, ha cambiado a 2013. Para mí esto es extraño y no es común que esto suceda», dijo.

Además, Hamdan Zoelva dijo que el objeto cuestionado por el fiscal era la gestión del petróleo en Pertamina. Se destacó que Kerry Riza no es un comerciante de petróleo y nunca ha comercializado petróleo. El cliente únicamente opera en el sector logístico. Kerry cs sólo tiene tres barcos bajo la bandera de PT Jenggala Maritim Nusantara (JMN), así como tanques de combustible en Merak.

«Kerry y sus amigos no son comerciantes de petróleo, no están relacionados con el comercio de petróleo. Son proveedores de logística, es decir, proveedores de barcos, y sólo tienen tres barcos JMN. Además, uno es un camión cisterna de combustible en Merak. Por lo tanto, no son comerciantes de petróleo, sino sólo proveedores de logística», enfatizó.

Hamdan también se mostró sorprendido por la acusación del fiscal de que hubo una conspiración en el arrendamiento de barcos pertenecientes a JMN por parte de PT Pertamina International Shipping (PIS). Se destacó que PT JMN sólo tiene tres barcos de los alrededor de 270 alquilados por Pertamina.

«Lo extraordinario es que esto es un problema, JMN es propiedad de Kerry y sus amigos, Dimas es el administrador y Dimas sólo tiene tres barcos. Mientras tanto, hay 270 barcos alquilados por PIS», dijo.

En el transcurso de la conferencia, Hamdan ha excavado el testimonio de testigos sobre el trato especial recibido por Kerry y JMN en el fletamento de barcos por parte de Pertamina. Los testigos presentados por el fiscal hasta el momento han confirmado que no hubo ningún trato especial.