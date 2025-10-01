





Un juez le prohibió al Fiscal de los Estados Unidos designado por Trump en Nevada de supervisar varios casos penales el martes, dictaminando que ella no está sirviendo de manera válida «como el principal fiscal federal del estado. Distrito estadounidense El juez David G. Campbell descalificó a Sigal Chattah de supervisar cuatro enjuiciamientos penales, del lado de los abogados defensores que argumentaron que su autoridad expiró en julio y ella está sirviendo ilegalmente.

Campbell ordenó a los abogados gubernamentales sobre los casos que le dijeran al tribunal dentro de los siete días que Chattah no está dirigiendo su trabajo. Sin embargo, no descarta las acusaciones. Fue el segundo revés en las últimas semanas para el esfuerzo de la administración para extender los abogados actuales de EE. UU. Más allá del límite de 120 días establecido por la ley federal, algo que también buscó hacer por California y Nueva Jersey.

Un juez llegó a la misma conclusión en agosto sobre el fiscal estadounidense en funciones en Nueva JerseyAlina Haba, dictaminando que una ‘serie novedosa de movimientos legales y de personal’ fue inadecuada. Según la ley federal, si el Presidente no nomina un fiscal permanente de los Estados Unidos y el Senado confirmado dentro de los 120 días, los jueces del Tribunal de Distrito Federal pueden nombrar un interino hasta que se llene la vacante, escribió Campbell en su fallo. La cita continua de Chattah, ya que el Fiscal de EE. UU. Violó ese estatuto, dijo.

Campbell apuntó a la estrategia de la administración de usar una serie de citas temporales para permitir que los candidatos de Trump eviten el requisito habitual de que los abogados estadounidenses sean confirmados por el Senado `algo que generalmente requiere un grado de apoyo bipartidista. Chattah, un abogado conservador, sacó la oposición de los senadores demócratas de Nevada, Catherine Cortez Masto y Jacky Rosen.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente