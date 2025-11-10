Abogado de Agra arrestado por violar a una mujer después de atraerla para llegar a un acuerdo







Un abogado de 55 años ha sido detenido por presuntamente violar a una mujer en Agrainformó la agencia de noticias PTI, citando a la policía.

La mujer, de 37 años, presentó una denuncia en la comisaría de policía de Ekta, en Agra, el 7 de noviembre. En su denuncia, afirmó que un caso de violación estaba pendiente en un tribunal.

El abogado acusado, identificado como Jitendra, propuso un acuerdo entre las dos partes, que fue acordado, informó PTI.

La policía, mientras afirmaba más sobre el incidente, afirmó: “La mujer alegó que el 6 de noviembre, Jitendra la llamó para llegar a un acuerdo, la manipuló para que subiera a su automóvil y la hizo beber. alcohol. Luego la llevó a un hotel y la violó».

Tras la denuncia, se abrió una causa basada en las declaraciones de la mujer y el abogado acusado fue detenido el domingo, informó PTI.

Ha sido enviado a prisión, dijo la policía, añadiendo que están investigando el asunto más a fondo.

Punjab AAP MLA Harmit Singh Pathanmajra, acusado en caso de violación, huye a Australia

Harmit Singh Pathanmarja, legislador del Partido Aam Aadmi (AAP)Se descubrió que, quien ha estado prófugo desde el 2 de septiembre en un caso de violación, huyó a Australia después de su aparición en una entrevista en video, informó la agencia de noticias ANI.

Pathanmajra apareció en la entrevista en vídeo del viernes con un canal web punjabi con sede en Australia en la que afirmó que “regresaría a casa sólo después de obtener la libertad bajo fianza”. Negando todas las acusaciones, calificó el caso de “conspiración política”.

Durante la entrevista, Pathanmajra desestimó las acusaciones en su contra como «conspiración política», informó ANI. «Regresaré a Punjab sólo después de obtener la libertad bajo fianza», informó ANI.

Pathanmajra, que es miembro por primera vez de la Asamblea Legislativa (MLA), enfrenta graves cargos relacionados con «violación, trampa e intimidación criminal» y ha sido acusado por una mujer de «engañarla» al afirmar que estaba divorciado antes de entablar una relación en 2021.

La mujer también acusó a la AAP MLA de someterla a «explotación sexual, amenazas y acoso», informó la ANI.

La policía intentó arrestar a Pathanmajra el 2 de septiembre en una granja de Haryana. Sin embargo, informó The Australia Today, sus seguidores supuestamente arrojaron piedras y dispararon, ayudándolo a evadir la captura. Posteriormente, un tribunal de Patiala lo declaró prófugo después de que se saltó varias audiencias.

(Con aportes de PTI y ANI)





