Abogado critica acusaciones impactantes contra ex guardia de los Sixers

Anterior 76ers de Filadelfia guardia Patricio beverlyquien jugó un papel clave desde el banco durante la temporada 2023-24 de los Sixers, está desafiando las inquietantes acusaciones relacionadas con su reciente arresto en Texas por un delito grave de agresión en tercer grado.

Beverley, de 37 años, fue arrestada en el condado de Fort Bend, Texas, y acusada de agresión familiar al impedir la respiración o la circulación, una categoría de delito grave que abarca acusaciones de estrangulamiento doméstico. Si es declarado culpable, el cargo podría conllevar una sentencia de hasta 10 años de prisión según la ley de Texas.

Según una declaración jurada policial obtenida por deportesBeverley supuestamente agarró con fuerza a su hermana por el cuello, la levantó del suelo, la estrelló contra las paredes y la golpeó en el ojo. Los oficiales dijeron que observaron marcas en el cuello y petequias en los ojos, una condición típicamente relacionada con la restricción de oxígeno o la asfixia.

Beverley pagó una fianza de 40.000 dólares poco después de ser fichada. Aún no se ha hecho pública la fecha de la audiencia.

Abogado: Declaración jurada muestra sólo ‘un lado de la historia’

La abogada de Beverley, Letitia Quiñones-Hollins, radicada en Houston, dice que la declaración jurada es engañosa e incompleta. En un comunicado enviado a Deportes pesadoscuestionó la exactitud del documento e instó al público a no apresurarse a juzgar.

«Entiendo que la declaración jurada contiene algunos detalles negativos; sin embargo, recuerden que es sólo una parte de la historia, dada en un momento en que las emociones eran altas».

«No creemos que la descripción en esa declaración jurada sea precisa ni completa».

Quiñones-Hollins insistió en que Beverley actuó con respeto la noche del incidente.

«Patrick no es un hombre violento y no fue violento esa noche. De hecho, fue muy respetuoso con las autoridades y animó a otros a hacer lo mismo».

El abogado caracterizó a Beverley como un proveedor familiar preocupado por el bienestar de su hermana.

«Él es el proveedor y protector de su familia, incluidas su hermana pequeña y su mamá. Siempre ha velado por su bienestar y seguirá haciéndolo».

La ventaja sensata de Beverly

Beverley jugó 47 partidos para los 76ers durante la temporada 2023-24, promediando 6,3 puntos, 3,1 rebotes y 3,1 asistencias, mientras lanzaba un 32,1% desde tres. Su breve paso por los Sixers incluyó un par de partidos importantes: 26 puntos, ocho rebotes, siete asistencias y dos robos, la mayor cifra de su carrera, en la derrota por 125-116 ante los Sixers. celtas de boston y 11 asistencias y 17 puntos, el máximo de la temporada, contra el Nuggets de Denver.

el era alabado por el entrenador Nick Nurse por su intensidad defensiva y liderazgo junto a Joel Embiid y Maxey Tyrese. Beverley también presentó su popular podcast durante la temporada, donde frecuentemente hablaba sobre la cultura y la dureza de los fanáticos de Filadelfia, dos rasgos que, según dijo, «se ajustan a su personalidad».

Antes de su arresto, Beverly fue objeto de críticas a nivel nacional cuando Klay Thompson lo llamó a él y a Jason Williams por comentarios groseros en un podcast sobre la novia de Thompson, la rapera Megan Thee Stallion, lo que provocó rápidas críticas en todo el mundo. NBA.

Caso legal aún en desarrollo

El abogado de Beverley enfatizó que el caso está lejos de resolverse y advirtió a los fanáticos de los Sixers (y al público en general) que esperen a que surja la evidencia completa.

«Patrick es inocente a menos que se demuestre lo contrario en un tribunal de justicia. Cuando se conozcan todos los hechos, tengo todas las expectativas de que será absuelto de estos cargos».

El caso de delito grave continuará a través del sistema judicial de Texas, y se esperan posibles audiencias probatorias en las próximas semanas.