Abogado cae baleado por OTK cerca del edificio Greenwood Tanah Abang, había sido atacado anteriormente

Jacarta – El ambiente matutino en la zona de Jalan KH Mas Mansyur, Tierra HermanoEl centro de Yakarta, de repente tenso. A abogado Un joven de iniciales WA (34) fue baleado por un desconocido (OTK), el martes 28 de octubre de 2025.

Lea también: Impactante confesión de Dugi Telenggen, fugitivo del KKB finalmente capturado



El sangriento incidente ocurrió alrededor del edificio Greenwood, alrededor de las 07.28 WIB. Víctima quien caminaba en el lugar, fue atacado repentinamente y una bala se alojó en la parte superior derecha de su espalda.

“Es cierto, recibimos denuncias de presuntas golpizas y tiroteo «contra la víctima con las iniciales WA», dijo a los periodistas el jefe de policía del Metro Central de Yakarta, el comisionado de policía Susatyo Purnomo Condro.

Lea también: Examine la cronología completa de la tragedia del árbol caído en Pondok Indah: Lexus destruido, muere el ex director de Danareksa





Jefe de Policía del Metro Central de Yakarta, Comisionado de Policía Susatyo Purnomo Condro Foto : VIVA/Rahmat Fatahillah Ilham

Tan pronto como ocurrió el incidente, los residentes locales inmediatamente entraron en pánico. Varias personas vieron a la víctima desplomarse cubierta de sangre antes de que finalmente fuera evacuada por los agentes que acudieron al lugar.

Lea también: Asesinado por un árbol, el auto Lexus del ex director de Danareksa quedó aplastado y el asiento doblado



El Equipo Pamapta 1 de la Policía Metropolitana Central de Yakarta junto con la Unidad de Investigación Criminal de la Policía Central de Yakarta se movieron inmediatamente para perseguir e investigar la escena del crimen (TKP).

«Cuando llegaron los agentes, las condiciones de la escena del crimen eran propicias. La víctima fue trasladada inmediatamente al hospital para recibir tratamiento», dijo Susatyo.

Hasta ahora, la policía sigue rastreando imágenes de cámaras CCTV (circuito cerrado de televisión) alrededor del lugar para identificarlo. autor quien presuntamente se dio a la fuga utilizando un vehículo. La víctima de WA, que trabaja como abogado, está siendo tratada intensivamente en el hospital de policía de Kramatjati.

«No hay testigos que puedan dar información clara sobre el autor o su motivo. Todavía estamos investigando», afirmó.

Su estado está empezando a mejorar a pesar de que todavía debe recibir tratamiento por una grave herida de bala. La policía no ha confirmado el motivo de este tiroteo. El jefe de policía enfatizó que su partido perseguirá al perpetrador hasta que sea capturado.

«Estamos investigando si este incidente está relacionado con el trabajo de la víctima u otros motivos personales. No permitiremos que ocurra una acción como esta en nuestra jurisdicción. Definitivamente perseguiremos al perpetrador», dijo nuevamente.