Abierto verde, JCI tiende a ser plano en el medio del intercambio de Asia y el Pacífico Fortalecimiento

Yakarta, Viva – JCI está abierto fortificado 60 puntos o 0.79 por ciento a 7,666 en la apertura de la negociación el martes 12 de agosto de 2025.

Leer también: Intercambio asiático de Kinclong, el índice de referencia japonés rompió el récord más alto después de la tarifa de alto el fuego estadounidense-china-china



Jefe de investigación minorista de Bni Sekuritas, Fanny Suherman predice, CSPI tiene el potencial horizontal Alias de lado en el comercio de hoy.

«IHSG tiene el potencial de lado hoy», dijo Fanny en su investigación diaria, martes 12 de agosto de 2025.

Leer también: El analista de predicción de JCI disparó a 7,700, mira a 5 recomendaciones de existencias potenciales CUAN





Ihsg Stock Board Ilustration.

El intercambio de Asia-Pacífico se encontraba en la zona verde en el comercio el lunes, en medio de la espera de los participantes del mercado con certeza del límite de tiempo arancelario entre los Estados Unidos y China, que terminaron el 12 de agosto de 2025, que se extendería.

Leer también: IHSG Nivel translúcido 7.605 En el cierre de la negociación de hoy, verifique 3 Safet en las filas de los principales ganadores



En Corea del Sur, el índice Kospi cayó un 0,10 por ciento, mientras que el índice Kosdaq aumentó un 0,32 por ciento. Mientras tanto, el índice Australiano S & P/ASX 200 fortaleció un 0,43 por ciento. El Banco Central de Australia está programado para anunciar la tasa de inflación para el período de agosto, la decisión de la tasa de interés el martes de esta semana.

Las acciones de Hynix SK aumentaron un 4,09 por ciento después de que la compañía proyecta un aumento en la demanda de chip de alto ancho de banda (HBM), que se utiliza en inteligencia artificial (IA) hasta un 30 por ciento por año hasta el final de la década.



Índice de precios de acciones compuestas (CSPI) (ilustración fotográfica)

Según Choi Joon-Yong, Jefe de Planificación de Negocios de HBM en Hynix SK, es probable que el gasto de capital para IA por grandes proveedores de servicios en la nube como Amazon, Microsoft y Google sea revisado que beneficiará al mercado de HBM.

«La solicitud de AI del usuario final es bastante fuerte y sólida», dijo.

Mientras tanto, el mercado japonés está cerrado debido al día de la montaña. Según los informes, SoftBank ha designado a Goldman Sachs, JPMorgan Chase & Co., Mizuho Financial Group y Morgan Stanley, para preparar los operadores de solicitudes de pago de la oferta pública inicial (OPI) en los Estados Unidos.

La OPI tiene el potencial de recaudar más de US $ 2 mil millones, y puede durar el más rápido en el último trimestre de este año. Por otro lado, el índice Hong Kong Hang Seng aumentó un 0,19 por ciento y el índice CSI 300 China aumentó un 0,43 por ciento.

«El apoyo JCI está en el nivel de 7,500-7,550, mientras que el CSPI se resiste en el rango de 7,680-7,720», dijo.