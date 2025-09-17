Abierto verde, JCI tiende a estar estable antes de la liberación de la tasa bi

Yakarta, Viva – JCI abrió 6 puntos o 0.08 por ciento al nivel de 7,964 en la apertura de la negociación el miércoles 17 de septiembre de 2025.

Jefe de investigación minorista de Bni Sekuritas, Fanny Suherman predice, CSPI tiene el potencial departamento alias oblicuo En el comercio de hoy.

«IHSG todavía tiene el potencial de lateral antes de anuncio Tasa bi Y la tasa de fondos de la Fed «, dijo Fanny en su investigación diaria, miércoles 17 de septiembre de 2025.



Ihsg Stock Board Ilustration.

La Bolsa de Valores de Asia-Pacífico se fortaleció en su mayoría el martes, ya que el optimismo del mercado de que la Fed continuaría con el ciclo de tasas de interés en la reunión de esta semana.

Índice en Japón, Nikkei 225 aumentó un 0,30 por ciento y Topix aumentó un 0,25 por ciento. Mientras que en Corea del Sur, el índice Kospi disparó 1.24 por ciento y Kosdaq debilitó un 0,10 por ciento.

Mientras tanto, el índice australiano S & P/ASX 200 aumentó un 0.28 por ciento, Hang Seng Hong Kong cayó un 0.03 por ciento y el compuesto de Shanghai aumentó un 0.04 por ciento. Por otro lado, los tiempos del Estrecho de FTSE cayeron un poco 0.02%, mientras que la Bolsa de Valores de Malasia fue la fiesta de intercambio.

En la actualidad, el mercado estima el recorte de la tasa de interés de referencia de la Fed de 25 bps que será liberar el miércoles (9/17) Hora de los Estados Unidos.

Además, los inversores también esperan las últimas proyecciones de tasas de interés (parcela de puntos), así como la dirección del presidente de la Fed, Jerome Powell, con respecto a la próxima tasa de flexión.

«El apoyo JCI está en el nivel de 7,870-7,900, mientras que la resistencia al JCI está en el rango de 7,980-8,020», dijo.