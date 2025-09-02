Abierto verde, JCI tiende a estar de lado en medio de la Bolsa de Asia-Pacífico

Yakarta, Viva – JCI abrió 90 puntos verdes o 1.17 por ciento a 7,826 en la apertura de la negociación el martes 2 de septiembre de 2025.

Leer también: Inaugurado por el 3.52 por ciento, JCI se vio eclipsado por el debilitamiento de hoy



Jefe de investigación minorista Bni Sekuritas, Fanny Suherman predice, JCI tender departamento (oblicuo) en el comercio de hoy.

«IHSG tiene el potencial de moverse de lado en el rango de 7,600-7,800 hoy», dijo Fanny en su investigación diaria, martes 2 de septiembre de 2025.

Leer también: Blushing abierto, JCI está eclipsado por el debilitamiento y el intercambio variado de Asia-Pacífico





Ihsg Stock Board Ilustration.

La mayoría de los intercambios de Asia y el Pacífico se debilitaron en la negociación el lunes pasado, ya que los inversores analizaron la decisión del Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos, lo que declaró que la mayoría de las políticas arancelarias recíprocas del presidente Donald Trump eran ilegales.

Leer también: El analista de predicción de IHSG continuará fortaleciéndose, mira a 5 recomendaciones de existencias potenciales CUAN



El índice Hong Kong Hang Seng aumentó un 2.15 por ciento, el compuesto CSI 300 China y Shanghai aumentó un 0,60 por ciento y un 0,46 por ciento, mientras que el índice Nikkei 225 japonés corrigió 1.24 por ciento y Topix cayó un 0,39 por ciento.

En otras regiones, el índice Kospi surcoreano cayó 1.35 por ciento, y Kosdaq cayó un 1,49 por ciento. Mientras tanto, el índice australiano S & P/ASX 200 cayó un 0,51 por ciento.

Por otro lado, el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal el viernes la semana pasada decidió que Trump había superado su autoridad como presidente. Fue entonces cuando Trump impuso aranceles a casi todos los países del mundo, en el anuncio del «Día de la Liberación» el 2 de abril de 2025.

En una reunión de dos días de la Organización de Cooperación de Shanghai (SCO), los dos países acordaron ser socios de desarrollo, no rivales. El presidente chino, Xi Jinping, está programado para pronunciar un discurso en la reunión.

En China, el movimiento de acciones de Alibaba estaba en el centro de atención después de que el precio de las acciones aumentó casi un 13 por ciento en Wall Street el viernes de la semana pasada, gracias al logro de un trimestre de junio mejor que las estimaciones.

Mientras tanto, los datos oficiales de fabricación de China para agosto de 2025 mostraron que el índice PMI estaba en 49.4 o un ligero aumento de 49.3 meses antes, aunque todavía estaba por debajo del nivel de expansión.

«El apoyo JCI está en el nivel de 7,600-7,680, mientras que el CSPI se resiste en el rango de 7,800-7,820», dijo.