Abierto verde, JCI puede continuar fortaleciéndose en el límite de soporte de 7.750

Yakarta, Viva – JCI abrió 50 puntos verdes o 0.65 por ciento a 7,852 en la apertura de la negociación el miércoles 3 de septiembre de 2025.

Jefe de investigación minorista de Bni Sekuritas, Fanny Suherman predice que el JCI tiende a ser plano (de lado) en el comercio actual.

«IHSG tiene el potencial de continuar el aumento hoy si sobrevives en apoyo 7,750 «, dijo Fanny en su investigación diaria, miércoles 3 de septiembre de 2025.

Ihsg Stock Board Ilustration.

El mercado de valores de Asia-Pacífico varió con el debilitamiento de la mayoría el martes, cuando los inversores analizaron la reunión de los líderes de la Organización de Cooperación de Shanghai (SCO) en Tianjin.

Sin embargo, la incertidumbre con respecto a las políticas arancelarias globales aún agita el sentimiento. Esta condición ocurrió después de que el Tribunal Federal de Apelaciones de los Estados Unidos el viernes pasado decidió que la mayoría de los aranceles mundiales impuestos por el presidente Donald Trump fueron declarados ilegales.

El índice Nikkei 225 de Japón aumentó un 0.29 por ciento y Takix aumentó 0.61 por ciento. Luego, en Corea del Sur, el índice Kospi aumentó un 0,94 por ciento y Kosdaq aumentó 1.15 por ciento. La Agencia de Estadísticas de Corea señaló que el índice de precios al consumidor del país (IPC) aumentó 1.7 por ciento (intervalo) en agosto de 2025, inferior al aumento del 2.1 por ciento en julio de 2025.

«Esta cifra es un ritmo de aumento anual desde noviembre de 2024, así como bajo expectativas de consenso del 2 por ciento», dijo Fanny.

Mientras tanto, el índice australiano S&P/ASX 200 cayó un 0,30 por ciento, Hang Seng Hong Kong cayó un 0,47 por ciento y el compuesto de Shanghai se redujo en un 0,45 por ciento.

Por otro lado, el mercado está esperando el lanzamiento del período de abril-junio que se proyecta por el déficit de la UA de $ 16 mil millones o alrededor de US $ 10.49 mil millones, más amplio que el déficit de la UA de $ 14.7 mil millones en el trimestre anterior.

«El soporte de JCI está en 7,730-7,750, mientras que la resistencia JCI está en el rango de 7,840-7,900», dijo.