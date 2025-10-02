Abierto verde, JCI está listo para recuperarse cuando el intercambio de Asia-Pacífico y Wall Street se fortalecen

Yakarta, Viva – JCI abrió 26 puntos o 0.33 por ciento a 8,070 en la apertura del jueves 2 de octubre de 2025.

Jefe de investigación minorista de Bni Sekuritas, Fanny Suherman predice, CSPI tiene el potencial rebote En el comercio de hoy.

«IHSG tiene el potencial de rebote técnico hoy si es fuerte sobrevivir a 8,000 apoyo», dijo Fanny en su investigación diaria, jueves 2 de octubre de 2025.

La bolsa de valores de Asia-Pacífico varía en la negociación el miércoles pasado, con la mayoría de fortalecimiento mundo financiero. Esto sucedió en medio del potencial para el cierre del gobierno de los Estados Unidos (cierre del gobierno).

Mientras que en Japón, el Banco de Japón (BOJ) publicó los resultados del tercer trimestre de la encuesta, que midió el sentimiento comercial de las empresas japonesas y se convirtió en un indicador importante para el banco central.

Índice confianza comercial fabricación Grande hasta el nivel de +14 de +13 en el trimestre anterior, pero inferior a las expectativas de +15. Mientras tanto, el índice no manufacturero es estable en el nivel +34.

Además, los inversores asiáticos también esperan decisiones de tasas de interés del Banco Central Indio (RBI) que se anunciará el miércoles por la noche, hora local.

Desde el lado del intercambio, el índice japonés Nikkei 225 cayó 0.85 por ciento y Topix debilitó 1.37 por ciento. En Corea del Sur, Kospi aumentó un 0,91 por ciento y Kosdaq aumentó un 0,40 por ciento.

Mientras tanto, S & P/ASX 200 Australia corrigió un 0.04 por ciento. El mercado en China continental y Hong Kong se cerró debido a las vacaciones nacionales. Por otro lado, el estrecho de Singapur FTSE aumentó un 0,53 por ciento y FTSE Malay KLCI aumentó un 0,56 por ciento.

«El apoyo JCI está en el nivel de 8,000-8,030, mientras que la resistencia JCI está en el rango de 8,060-8,100», dijo.