Abierto verde, JCI está eclipsado por la corrección como el fortalecimiento del intercambio asiático

Yakarta, Viva – JCI está abierto fortificado 42 puntos o 0.53 por ciento En el nivel de 8,182 en la apertura de la negociación el martes 7 de octubre de 2025.

Jefe de investigación minorista de Bni Sekuritas, Fanny Suherman predice que el CSPI tiene el potencial de ser corregido en el comercio actual.

«IHSG tiene el potencial de ser corregidos hoy», dijo Fanny en su investigación diaria, martes 7 de octubre de 2025.

Intercambio asiático La mayoría aumentó en el comercio el lunes a principios de esta semana. bolsa Japón Anotó una fuerte manifestación después de que el Partido Liberal Democrático en el poder en el país eligió a Sanae Takaichi, que era conservadora como su nuevo líder.

Sanae Takaichi es ahora el primer primer ministro del país en el país.

El índice japonés Nikkei 225 aumentó un 4,75 por ciento y Takix disparó 3.10 por ciento, alcanzando el récord más alto. Mientras tanto, el índice australiano ASX/S&P 200 cayó un 0.07 por ciento y Hang Hong Kong Hang cayó un 0.67 por ciento.

Mientras que los mercados chinos y surcoreanos están cerrados debido a las vacaciones nacionales. Dijo Credit Agricole CIB en una nota, teniendo en cuenta que la política económica del gobierno, que es una economía de alta presión, se espera que Takaichi le pida a BOJ que mantenga la política monetaria.

Además, después de las elecciones, solo hubo oportunidades para un aumento en las tasas de interés de 25 bps por BoJ en enero de 2026.

«El gobierno de Takaichi, que se da cuenta de que la economía actual aún es débil, cambia completamente la dirección de la política a un nuevo enfoque (reorganización total) que busca expandir la inversión y la demanda a través de asociaciones público-privadas», Registros de CA-Cib, lunes 6 de octubre de 2025.

«El apoyo JCI está en el nivel de 8,080-8,100, mientras que la resistencia JCI está en el rango de 8,150-8,180», dijo.