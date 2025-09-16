Abierto verde, IHSG tiene el potencial de fortalecer aún más a pesar de que el riesgo de corrección es aún mayor

Yakarta, Viva – JCI abrió 6 puntos o 0.08 por ciento a 7,943 en la apertura de la negociación el martes 16 de septiembre de 2025.

El jefe de investigación minorista de Bni Sekuritas, predice Fanny Suherman, el CSPI tiene el potencial de fortalecerse aún más en el comercio actual.

«IHSG todavía tiene el potencial de continuar el aumento, a pesar de la probabilidad correcto makin grande«Fanny dijo en su investigación diaria, martes 16 de septiembre de 2025.



Ihsg Stock Board Ilustration.

Las bolsas de valores de Asia-Pacífico son relativamente variadas en la negociación del lunes pasado, antes de la agenda de política monetaria global. El mercado estima que la certeza de la Fed volverá a continuar con la agencia de flor de interés, así como a señalar la posibilidad de una serie de más podas.

Además de la Fed, esta semana también hubo una decisión de otro banco central. Se espera que Bank of Canada reduzca los intereses de 25 BPS. Mientras que es probable que Bank Rakyat China (PBOC) reduzca una de sus tasas de interés de referencia en medio de una economía débil.

«Mientras tanto, se espera que el Banco de Japón (BOJ) y el Banco de Inglaterra (BOE) resisten las políticas», dijo Ibrahim.

Desde el lado político, el presidente de los Estados Unidos (EE. UU.), Donald Trump, atacó nuevamente a la Fed. Llamó a Powell «incompetente» y lo culpó a la presión sobre el mercado inmobiliario.

El índice japonés, Nikkei 225 aumentó un 0,89 por ciento y Topix aumentó un 0,40 por ciento. Luego, en Corea del Sur, el índice Kospi aumentó un 0,35 por ciento y Kosdaq aumentó un 0,66 por ciento.

Mientras tanto, el índice australiano S & P/ASX 200 cayó 0.13 por ciento, Hang Seng Hong Kong aumentó un 0.22 por ciento y el compuesto de Shanghai cayó un 0.26 por ciento.

«El apoyo JCI está en el nivel de 7,870-7,900, mientras que la resistencia al JCI está en el rango de 7,980-8,020», dijo.