Abierto verde, IHSG PETE continuó fortaleciéndose después del aumento en el intercambio de Asia-Pacífico

Yakarta, Viva – JCI abrió 16 puntos o 0.20 por ciento a 7,909 en la apertura de la negociación el jueves 14 de agosto de 2025.

El jefe de investigación minorista de Bni Sekuritas, predice Fanny Suherman, el CSPI tiene el potencial de continuar fortaleciéndose en el comercio actual.

«Predecimos que hoy la JCI continuará fortaleciéndose», dijo Fanny en su investigación diaria, jueves 14 de agosto de 2025.

Índice de precios de acciones compuestas (CSPI)

El intercambio de Asia-Pacífico aumenta siguiendo mundo financieroactivado por datos inflación Los últimos Estados Unidos que impulsa la posibilidad de que la Fed pueda reducir las tasas de interés el próximo mes.

El mercado de Asia-Pacífico fue compacto el miércoles, donde el índice japonés Nikkei 225 aumentó un 1,30 por ciento y Takix aumentó un 0,83 por ciento.

Luego, en Corea del Sur, el índice Kospi también aumentó 1.08 por ciento y Kosdaq aumentó 0.86 por ciento.

Mientras que en Australia, el índice S & P/ASX 200 cayó un 0,60 por ciento, pero el índice Hong Kong Seng Hong Hang aumentó 2.58 PE4E3N, seguido del índice Taeex Taiwán que aumentó un 0,88 por ciento y el índice CSI 300 China aumentó un 0,79 por ciento.

Por otro lado, el índice FTSE Straits Times aumentó un 1,23 por ciento y el índice FTSE KLCI Malay aumentó un 1,19 por ciento.

«El apoyo JCI está en el nivel de 7,877-7,843, mientras que el CSPI se resiste en el rango de 7,910-7,950», dijo.