Abierto verde, IHSG PETE continuó fortaleciéndose después de las tendencias de intercambio regional

Yakarta, Viva – JCI está abierto fortificado 10 puntos o 0.13 por ciento al nivel de 8,133 en la apertura de la negociación el martes 30 de septiembre de 2025.

Leer también: JCI está cerrado feliz, verifique 3 acciones en las filas de los principales ganadores LQ45



El jefe de investigación minorista de Bni Sekuritas, predice Fanny Suherman, el CSPI tiene el potencial de continuar fortaleciéndose en el comercio actual.

«IHSG todavía tiene el potencial de continuar el aumento limitado hoy», dijo Fanny en su investigación diaria, el martes 30 de septiembre de 2025.

Leer también: IHSG SESIÓN FUERTIS, el productor de baterías comparte una derrota de dos dígitos Prajego Emisores





Índice de precios de acciones compuestas (CSPI) (ilustración fotográfica)

La bolsa de valores de Asia-Pacífico varía con mayoría el lunes a principios de la semana pasada.

Leer también: Abrido verde, se predice que el JCI se fortalecerá aún más en el rango de 8,200-8,246



Los inversores están esperando los resultados de la reunión de política del Banco Central de Australia (RBA) que comienza hoy y durará dos días. Donde, se espera que el RBA mantenga su tasa de interés de referencia al nivel del 3.6 por ciento.

De Intercambio regionalEl índice australiano S & P/ASX 200 aumentó un 0,85 por ciento. Mientras tanto, en Corea del Sur, el índice Kospi aumentó un 1,33 por ciento, y Kosdaq aumentó un 1,38 por ciento.

Mientras tanto, el mercado japonés se debilitó. El índice Nikkei 225 corrigió el 0.69 por ciento y Takix cayó un 1,74 por ciento después de un récord del récord más alto en el comercio el viernes pasado.

Además, Hang Seng Hong Kong aumentó un 1,89 por ciento y Taeex Taiwán cayó 1.70 por ciento.

«El apoyo JCI está en el nivel de 7,840-8,005, mientras que el CSPI se resiste en el rango de 8,155-8,192», dijo.