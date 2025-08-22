Abierto verde, CSPI potencialmente fortalecido en el límite de soporte de 7.800

Yakarta, Viva – JCI está abierto fortificado 19 puntos o 0.25 por ciento a 7,910 en la apertura de la negociación el viernes 22 de agosto de 2025.

El jefe de investigación minorista de Bni Sekuritas, predice Fanny Suherman, el JCI todavía tiene el potencial de continuar fortaleciéndose en el comercio actual.

«IHSG todavía tiene el potencial de probar la prueba apoyo a 7,800. Si es fuerte en ese nivel, el CSPI tiene el potencial de continuar el aumento «, dijo Fanny en su investigación diaria, viernes 22 de agosto de 2025.

Intercambio asiático Variado (mixto) en el comercio el jueves pasado, con la mayoría de los índices de fortalecimiento. El índice Nikkei 225 de Japón cayó un 0,65 por ciento y Takix cayó un 0,51 por ciento. Mientras tanto, Hang Seng Hong Kong cayó un 0.24 por ciento y CSI 300 China aumentó un 0.39 por ciento.

Además, Taeex Taiwán aumentó un 1,43 por ciento, Kospi Corea del Sur aumentó un 0,37 por ciento y ASX 200 Australia fortaleció un 1,13 por ciento. Además, los tiempos de Estrecho de FTSE aumentaron 0.27 por ciento y FTSE Malasia KLCI aumentó un 0.29 por ciento.

El fortalecimiento de la Bolsa de Valores Asiático fue respaldado por acciones tecnológicas, después de que los inversores hicieron una recompra que ayudó a las acciones en los Estados Unidos a rebotar del nivel más bajo ayer.

Sin embargo, en este momento el mercado todavía está en modo de espera y ver, mientras que el banquero de la Fed se reunió en Jackson Hole e hizo que los inversores esperaban el discurso del Presidente de la Fed, Jerome Powell.

«El apoyo JCI está en el nivel de 7,800-7,840, mientras que la resistencia JCI está en el rango de 7,940-7,950», dijo.