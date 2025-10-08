Abierto Se fortalece, IHSG se ve ensombrecido por la corrección en medio del optimismo del sector tecnológico global

Yakarta, Viva – JCI abrió con una ganancia de 18 puntos o un 0,22 por ciento hasta el nivel de 8.187 en la apertura de operaciones del miércoles 8 de octubre de 2025.

Fanny Suherman, jefa de investigación minorista de BNI Sekuritas, predice que el CSPI tiene potencial para corregirse en las operaciones de hoy.

«El IHSG tiene potencial para corregirse hoy», dijo Fanny en su investigación diaria del miércoles 8 de octubre de 2025.



Los empleados observan la pantalla que muestra información sobre el movimiento de la JCI en el Edificio de la Bolsa de Valores de Indonesia (BEI), Yakarta, el viernes (26/6/2020). (Ilustración fotográfica) Foto : ENTRE FOTOS/Dhemas Reviyanto

El índice japonés Nikkei 225 subió un 0,01 por ciento y el Takix subió un 0,06 por ciento. El fortalecimiento en Japón se produjo después de que Wall Street cerrara fortalecido debido al aumento de las acciones de AMD, lo que desencadenó optimismo De tecnología del sector global.

El martes, los inversores consideraron que el gran acuerdo entre AMD y OpenAI, en el que OpenAI adquiriría el 10 por ciento de las acciones de AMD, podría reforzar la competencia con el gigante de los chips Nvidia.

La subida bursátil de hoy amplió el nuevo récord alcanzado por el Nikkei el lunes, después de que el Partido Liberal Democrático (PLD) eligiera a Sanae Takaichi como nuevo líder.

«Si ocupa oficialmente el cargo, Takaichi se convertirá en la primera mujer primera ministra en la historia de Japón», dijo Fanny.

Mientras tanto, el índice australiano S&P/ASX 200 cayó un 0,27 por ciento, continuando el debilitamiento de la sesión anterior.

Las bolsas de valores de China, Hong Kong y Corea del Sur están cerradas debido al feriado nacional. Por otro lado, el FTSE Straits Times subió un 1,13 por ciento y el FTSE Malay KLCI cayó un 0,49 por ciento.

«El apoyo de la JCI está en el nivel de 8.050-8.150, mientras que el CSPI resiste en el rango de 8.200-8.250», dijo.