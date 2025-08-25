Abierto Green, JCI recuperará el impacto del optimismo de Wall Street sobre la tasa de fondos de la Fed

Yakarta, Viva – JCI abrió 62 puntos o 0.79 por ciento a 7,921 en la apertura de la operación el lunes 25 de agosto de 2025.

Leer también: Intercambio asiático brillante después de buenas noticias del jefe de la Fed



El jefe de investigación minorista de Bni Sekuritas, Fanny Suherman predice, JCI todavía tiene el potencial de recuperarse en el comercio actual.

«JCI sigue siendo un rebote potencialmente técnico hoy junto con el aumento en el intercambio de los Estados Unidos», dijo Fanny en su investigación diaria, el lunes 25 de agosto de 2025.

Leer también: Precios del oro de hoy 22 de agosto de 2025: Antam Kinclong Products, Global Sin cambios





Índice de precios de acciones compuestas (CSPI)

Explicó, optimismo Es parte del efecto del presidente La alimentada, Jerome Powellque da una señal para la tasa de corte del próximo mes.

Leer también: El rupia se debilitó junto con el enfoque y espera al mercado global al discurso del presidente de la Fed.



Mientras que el intercambio asiático varía (mixto) en el comercio el fin de semana pasado, con la mayor parte del índice fortalecido. El índice Nikkei 225 de Japón cayó un 0,65 por ciento, y Topix cayó un 0,51 por ciento. Mientras tanto, Hang Seng Hong Kong cayó un 0.24 por ciento.

Mientras tanto, CSI 300 China aumentó un 0,39 por ciento, Taeex Taiwán aumentó un 1,43 por ciento, Kospi Corea del Sur aumentó un 0,37 por ciento y ASX 200 Australia ganó 1.13 por ciento. Además, los tiempos de Estrecho de FTSE aumentaron 0.27 por ciento y FTSE Malasia KLCI aumentó un 0.29 por ciento.

El fortalecimiento de la Bolsa de Valores Asiático fue respaldado por acciones tecnológicas, después de que los inversores hicieron una recompra que ayudó a las acciones en los Estados Unidos a rebotar del nivel más bajo ayer.

Sin embargo, actualmente el mercado todavía está en modo de espera y ver, mientras que el banquero de la Fed se reunió en Jackson Hole. Los inversores están esperando el discurso del presidente de la Fed Jerome Powell relacionada con la señalización de las tasas de interés.

«El apoyo JCI está en el nivel de 7,800-7,840, mientras que el CSPI se resiste en el rango de 7,900-7,950», dijo.