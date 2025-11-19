Abierto en verde, la JCI tiende a permanecer estable mientras que los intercambios entre Asia y el Pacífico son lentos

Jacarta – IHSG abierto fortalecer 21 puntos o 0,26 por ciento en el nivel 8.383 en la apertura de operaciones del miércoles 19 de noviembre de 2025.

Fanny Suherman, jefa de investigación minorista de BNI Sekuritas, predice que el JCI tenderá a ser plano, es decir, lateral, en las operaciones de hoy.

«IHSG tiene el potencial de ir de lado hoy, a la espera de la decisión sobre la tasa de BI, que se estima que se mantendrá en el 4,75 por ciento», dijo Fanny en su investigación diaria, el miércoles 19 de noviembre de 2025.

Ilustración del tablero de acciones de IHSG.

Los mercados bursátiles de Asia y el Pacífico cayeron en las operaciones del martes pasado. El índice Nikkei 225 de Japón cayó un 3,22 por ciento, el Kospi de Corea del Sur cayó un 3,32 por ciento y el ASX 200 de Australia cayó un 1,94 por ciento.

Mientras tanto, el Hang Seng de Hong Kong cayó un 1,72 por ciento, el Straits Times cayó un 0,86 por ciento y el FTSE de Malasia cayó un 0,82 por ciento.

Mientras tanto, los inversores preocupados por la alta valoración del sector tecnológico están empezando a alejarse de los activos de riesgo, antes de la publicación del informe de rendimiento de Nvidia Corp y de los informes de datos económicos de Estados Unidos esta semana.

Esto ocurre mientras el mercado espera una serie de datos económicos importantes de EE. UU. que se retrasaron debido al cierre del gobierno, además de que los inversores reducen las expectativas de recortes. tasa de interés La Reserva Federal el próximo mes.

Aparte de eso, el mercado también está esperando el informe de nóminas no agrícolas de septiembre, que se publicará el jueves de esta semana, para tener una idea de la salud de la economía estadounidense como la mayor economía del mundo.

Índice compuesto de precios de acciones (IHSG).

Mientras tanto, la reunión entre el primer ministro japonés (PM), Sanae Takaichi, y el gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, será la primera reunión entre ambos funcionarios desde que Takaichi asumió el cargo el mes pasado.

Ueda mencionó anteriormente la posibilidad de un aumento de las tasas de interés el próximo mes. Pero Takaichi y el ministro de Finanzas, Satsuki Katayama, enfatizaron su preferencia por mantener bajas las tasas de interés hasta que la inflación alcance de manera sostenible la meta del 2 por ciento del Banco de Japón (BOJ).

«El soporte de la JCI está en el nivel de 8.300-8.350, mientras que la resistencia de la JCI está en el rango de 8.400-8.430», dijo.

A título informativo, los índices bursátiles de Wall Street habrían vuelto a caer en las operaciones del martes pasado. El sentimiento del mercado se vio presionado por una venta masiva de acciones tecnológicas, especialmente aquellas relacionadas con la inteligencia artificial (IA).

El Promedio Industrial Dow Jones cayó un 1,07 por ciento, el índice S&P 500 cayó un 0,83 por ciento y el Nasdaq Composite cayó un 1,21 por ciento. La decisión de los inversores de reducir el riesgo se puede ver en la caída de acciones líderes como Nvidia, Amazon y Microsoft.