Abierto de verde, JCI se proyecta plano en el rango de 8.050-8,100

Yakarta, Viva – JCI abrió 23 puntos o 0.29 por ciento al nivel de 8.094 en la apertura de la negociación el viernes 3 de octubre de 2025.

Leer también: Se prevé que JCI sea letárgico, monitoree 5 recomendaciones para posibles acciones de CUAN Jagoan Analyst



Jefe de investigación minorista de Bni Sekuritas, Fanny Suherman predice, CSPI tiene el potencial horizontal alias oblicuo En el comercio de hoy.

«IHSG tiene el potencial de lateral en 8.050-8,100», dijo Fanny en su investigación diaria, viernes 3 de octubre de 2025.

Leer también: ¡Fuerte Rupiah, JCI disparó! Verifique 3 acciones estacionadas en los mejores rangos





Ihsg Stock Board Ilustration.

Mercados de acciones del Pacífico Asiático naik En el jueves 2 de octubre de 2025. Índice Kospi Corea del Sur disparó 2.70 por ciento, respaldado por un aumento en las acciones de Samsung Electronics (+3.5 por ciento) y SK Hynix (+10 por ciento).

Leer también: PLN aumentó los ingresos de RP. 281 billones en el primer semestre de 2025, las ventas de electricidad aumentaron 4.53 por ciento



El fuerte aumento ocurrió después de que los dos gigantes tecnológicos anunciaron asociaciones con la apertura para suministrar chips de memoria para los centros de Stargate de datos. Mientras tanto, Kosdaq aumentó 1.05 por ciento.

Desde el lado macro, la inflación de Corea del Sur aumentó al 2.1 por ciento (interanual) en septiembre de 2025, más del 2 por ciento de expectativas y aumentó en comparación con 1.7 por ciento en agosto de 2025.

Mientras que en Japón, el índice Nikkei 225 fortaleció un 0,87 por ciento mientras Topix abajo 0.24 por ciento.

Además, el índice australiano S & P/ASX 200 aumentó un 1,13 por ciento y Hang Seng Hong Kong aumentó un 1,61 por ciento. Por otro lado, los mercados de valores chinos e indios están cerrados debido a las vacaciones nacionales.

«El apoyo JCI está en el nivel de 8,000-8,050, mientras que el CSPI se resiste en el rango de 8,100-8,120», dijo.