ABIERTA DE LA SUMMITACIÓN Y EXPO DE INDONESIA 2025, demuestre que la frontera de la economía de Indonesia

Yakarta, Viva – Indonesia Retail Summit & Expo 2025 Organizada por la Asociación Indonesia e inquilino del Centro Comercial Indonesio (Hippindo) en Swissotel Yakarta Pik Avenue se abrió oficialmente.

Apertura de la exposición minorista Este nacional es un impulso importante en el fortalecimiento del sector minorista nacional, especialmente en el mundo moderno.

Este evento también fue apoyado directamente por Lazada Indonesia (Lazada) y también por el gobierno, especialmente el Ministerio Coordinador de la Economía y el Ministerio de Comercio, así como presentando más de 50 expositores y docenas de sesiones de paneles.

Presidente de Hippindo, Budihardjo Iduansjah dijo que esta exposición fue una prueba de que el comercio minorista era la primera guardia Economía indonesia.

«Indonesia Retail Summit & Expo 2025 demuestra que el comercio minorista es la primera línea de la economía indonesia. El apoyo del gobierno, las asociaciones y los actores comerciales, incluida Lazada, refleja un compromiso conjunto de acelerar la transformación de la industria minorista», dijo en su comunicado.

«A través de esta colaboración, estamos seguros de que las MIPYME y los minoristas locales pueden ser más competitivos, innovadores y listos para enfrentar desafíos globales», continuó.

Budi luego apreció el apoyo de todas las partes, especialmente Lazada como socio de apoyo transformación digital. Dijo que el compromiso de Lazada estaba en línea con el IRS 2025, a saber, empoderar a millones de vendedores locales a través de ecosistemas digitales inclusivos, incluidos el empoderamiento y la sinergia entre el comercio minorista en línea y fuera de línea.

«Estamos orgullosos de poder apoyar el Indonesia Retail Summit & Expo 2025. Este evento es una prueba de que la colaboración entre los vendedores minoristas tradicionales, las plataformas de comercio electrónico y los proveedores de infraestructura de tecnología de tecnología pueden abrir nuevas oportunidades para fortalecer los ecosistemas minoristas nacionales. Lazada se compromete a la presentación de soluciones e innovaciones para continuar empoderando a las empresas en Indonesia». Indonesia.

A través de su participación en el IRS 2025, Lazada enfatizó que su papel como catalizador para el crecimiento económico digital en Indonesia al proporcionar infraestructura tecnológica, logística y programas de empoderamiento de los actores comerciales.

La presencia de Lazada con el gobierno, las asociaciones y otros actores de la industria en el IRS 2025 mostró que la clave para la transformación y el futuro de la venta minorista indonesia se encuentran entre ellos en una fuerte sinergia entre las partes interesadas en el ecosistema de la economía digital.