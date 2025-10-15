ABG en Cilincing asesinada y luego abusada de su cuerpo, las confesiones del perpetrador adolescente son realmente impactantes

Jacarta – El móvil del sádico asesinato acompañado de abuso sexual de un niño de Baru Gede (ABG) Finalmente fue revelada una niña de 11 años en Kampung Sawah, Rorotan, Cilincing, norte de Yakarta.

Autor que todavía son viejos adolescente admitió ante la policía que tuvo el corazón para quitarse la vida víctima porque estaba molesto con la madre de la víctima que lo acusó Deuda. Así lo reveló el jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía Metropolitana del Norte de Yakarta, el comisionado de policía Onkoseno Gradiarso Sukahar.

«En cuanto al motivo, el agresor estaba enojado con la madre de la víctima porque le estaban cobrando una deuda», dijo, citado el jueves 16 de octubre de 2025.

El subjefe de policía del norte de Yakarta, AKBP, James Hutajulu (centro) y el comisario de policía Onkoseno (izquierda) Foto : Muelle. Policía metropolitana del norte de Yakarta

Antes de llevar a cabo su acto sádico, el perpetrador engañó a la víctima con la promesa de regalarle ropa nueva. Agregó que los investigadores aseguraron que todo el proceso fue profesional y acompañado de asistencia psicológica para ambas partes.

«Lamentamos profundamente este incidente y garantizamos que el manejo del caso se lleve a cabo de manera profesional y de acuerdo con los procedimientos, incluida la asistencia a las víctimas y a los perpetradores que aún son niños», dijo nuevamente.

Anteriormente se informó que una adolescente de 11 años sacudió a los residentes de Kampung Sawah, Rorotan, Cilincing, en el norte de Yakarta.

La víctima fue encontrada muerta en una casa, se sospecha fuertemente que fue asesinado por su vecino adolescente.

«El autor es todavía un adolescente y vive no lejos de la casa de la víctima», dijo Onkoseno a los periodistas el martes 14 de octubre de 2025.

El método consistía en que el perpetrador invitaba a la víctima con la promesa de comprarle ropa nueva. La víctima cumplió con la invitación. Sin embargo, el agresor llevó a la víctima a su casa con el pretexto de querer quitarle el permiso de conducir.

Tan pronto como la víctima entró, el perpetrador inmediatamente la cubrió y envolvió cables alrededor del cuerpo de la víctima hasta que se quedó sin aliento. Luego de confirmar que la víctima estaba muerta, el perpetrador cometió actos indecentes en el cuerpo de la víctima.