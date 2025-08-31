Abdullah realiza un viaje por carretera para inspeccionar el trabajo de restauración de la carretera Jammu-Srinagar







Jammu y Cachemira El primer ministro Omar Abdullah viajó el domingo desde Srinagar a Jammu por carretera para inspeccionar el trabajo de restauración en curso a lo largo de la carretera nacional estratégica de Jammu-Srinagar.

La vital carretera de 250 kilómetros, que es la única carretera para todo clima que conecta a Cachemira con el resto del país, permaneció cerrada durante el sexto día consecutivo debido a múltiples deslizamientos de tierra y hundimiento de la carretera causado por lluvias torrenciales a principios de esta semana.

El primer ministro dijo que se están haciendo esfuerzos concertados para garantizar un suministro sin problemas de productos esenciales al valle.

Abdullah, quien el sábado presidió una reunión de revisión de alto nivel sobre la restauración de las carreteras principales, especialmente el Carretera de jammu-srinagarRealizó el viaje para obtener una cuenta de primera mano del progreso del trabajo, dijo un funcionario.

Informará sobre la situación al ministro del Interior, Amit Shah, quien está programado para llegar a Jammu el domingo por la noche para evaluar la situación de la inundación.

Abdullah dijo que se están haciendo esfuerzos para abrir la carretera y facilitar el suministro de productos esenciales al valle de Cachemira.

Inspeccionando una porción dañada de la carretera en Tharad en Udhampur, el Ministro Principal dijo: «La carretera nacional, especialmente en el distrito de Udhampur, sufrió inmensos daños debido a fuertes lluvias. Nunca pensamos que tal situación surgiría en Udhampur. Anteriormente, tales cosas solían suceder en Ramban y otros lugares. Pero esta vez, allí hubo intenso ruidosos en UdhiCh.». «.

Cuando se le preguntó sobre el daño a las casas, dijo que una gran cantidad de ellas ha sido destruida por completo o que se ha vuelto inhabitable.

«Le he pedido al Comisionado Adjunto que analice todos estos casos en los que las personas han perdido sus hogares y si necesitan ser rehabilitadas en otro lugar», dijo, y agregó que lo que sea necesario se hará como «la evacuación segura y la rehabilitación de la gente afectada por la calamidad es nuestra responsabilidad».

Anteriormente, el Ministro Principal inspeccionó una parte dañada de la carretera en Maroog y dijo: «Los funcionarios de la Autoridad Nacional de Carreteras de la India y la administración del distrito hay un camino alternativo (en Maroog). Están trabajando en esta ruta para permitir el tráfico bidireccional», dijo.

Abdullah dijo que le dijeron que la restauración completa de la carretera Srinagar-Jammu puede llevar de 20 a 25 días, pero que el tráfico bidireccional podría ser posible en la ruta alternativa en breve.

A diferencia de antes, el área más problemática esta vez no es el tramo de Ramban-Banihal, sino que está en Udhampur Sector, dijo. «Hasta que el trabajo de reparación en Udhampur esté completo, el movimiento normal de tráfico no puede reanudarse», agregó.

Abdullah dijo que la mayoría de las carreteras internas se han abierto y el trabajo está progresando rápidamente en otras tres rutas que permanecen cerradas.

Al comentar sobre el Cloudburst en Rajgarh Tehsil de Ramban el sábado, que cobró cuatro vidas y dejó a una persona desaparecida, el primer ministro dijo que ya ordenó alivio de Ex Gratia para las familias de las víctimas.

«El MLA local me informó sobre el incidente. El Comisionado Adjunto y el Superintendente Senior de Policía estaban en el terreno y desembolsó alivio inmediato bajo las normas de la Cruz Roja. Tomaremos todas las medidas necesarias para rehabilitar a las víctimas», aseguró.

Abdullah agregó que los afectados por el Cloudburst en Ramban hace unos meses habían recibido asistencia de manera similar bajo el fondo estatal de respuesta a desastres y normas de la Cruz Roja.

