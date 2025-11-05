¿Abdul Wahid despedido del PKB? cak imin dijo esto

Jacarta – El presidente general del Partido Despertar Nacional (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar, alias Cak Imin, habla abiertamente sobre sus cuadros, a saber Abdul Wahid designado como sospechar por kpk en casos de presuntos actos delictivos corrupción forma extorsión y recepción de gratificaciones dentro del Gobierno Provincial de Riau para el año fiscal 2025.

Cak Imin pidió que algo similar no vuelva a suceder. Recordó que este incidente podría ser una lección para todos los cuadros del PKB.

Ministro Coordinador para el Empoderamiento Comunitario y Presidente General del PKB, Muhaimin Iskandar o Cak Imin

«Sí, todo el mundo debe aprender de la experiencia para que esto no vuelva a suceder», dijo Cak Imin a los periodistas en el Complejo del Palacio Presidencial, en el centro de Yakarta, el miércoles 5 de noviembre de 2025.

Admitió que no había recibido ninguna solicitud de asistencia jurídica en relación con el caso Abdul Wahid. Sin embargo, el PKB procesará internamente la situación de Abdul Wahid en el partido.

«No ha habido ninguna solicitud (de asistencia jurídica). Sí, definitivamente habrá un proceso interno», afirmó.

Se sabe que la Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK) ha nombrado oficialmente al Gobernador de Riau, Abdul Wahid, como sospechoso en un caso de presuntos actos criminales de corrupción en forma de extorsión y recepción de gratificaciones dentro del Gobierno Provincial de Riau para el año fiscal 2025.

Además de Abdul Wahid, otros dos funcionarios también fueron señalados como sospechosos. Entre ellos se encuentran el Jefe del Departamento de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda, Asentamientos y Territorios de la Provincia de Riau (PUPR-PKPP), M. Arief Setiawan (MAS); así como personal experto del gobernador de la provincia de Riau, Dani M. Nursalam (DAN).

«Hemos nombrado a tres personas como sospechosas», dijo el vicepresidente de la Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK), Johanis Tanak, en una conferencia de prensa en el Edificio Rojo y Blanco de KPK, en el sur de Yakarta, el miércoles 5 de noviembre de 2025.

Johanis explicó que los tres sospechosos, incluido Abdul Wahid, estarán detenidos en el centro de detención de KPK durante los próximos 20 días a partir del martes 4 de noviembre de 2025.

«El hermano AW está detenido en el Centro de Detención del Edificio ACLC KPK. Mientras tanto, el Sr. DAN y el Sr. MAS están detenidos en el Centro de Detención del Edificio Rojo y Blanco de KPK», dijo.

Dijo que el arresto del gobernador de Riau, Abdul Wahid, comenzó con información sobre una reunión en un café de Riau.

«El equipo de KPK recibió información de que en mayo de 2025 hubo una reunión en un café en la ciudad de Pekanbaru entre el hermano FRY como Secretario del Servicio PUPR PKPP de la provincia de Riau y seis jefes de las Regiones UPT I-IV, Servicio PUPR PKPP», dijo.