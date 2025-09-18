Abdul Rozak derrame la relación romántica de Ayu Ting Ting, ¿quién es el hombre?

VIVA – Vida de amor Ayu ting ting Continuar atrayendo la atención pública. Un año después de que su historia de amor se encontró con un miembro del TNI, Muhammad Fardhana, Ayu fue llamado en secreto a la mitad de un hombre.

La cercanía de Ayu Ting Ting con un hombre últimamente también hizo que el público tuviera curiosidad. La historia de su amor esta vez podrá llevarlo a la mesa del pasillo o tener que morder los dedos nuevamente. Relacionado con los rumores de la cercanía de Ayu Ting con un hombre, el padre Abdul rozak Como si diera el código de que es cierto que su hijo está en medio del efectivo.

Aunque no dio una respuesta clara, Abdul Rozak solo pidió la mejor oración por su hijo mayor.

«Aamiin solo reza. El ayak no está listo si ya dices ‘bueno, sí, bebe», fue citado Abdul Rozak por el video de su entrevista con uno de los espectáculos de chismes, jueves 18 de septiembre de 2025.

Abdul Rozak también parecía dar otra señal delgada sobre la historia de amor de su hija. Dijo que la princesa estaba más arreglada por él que buscar a sí misma.

«Ayu Mah, ¿cómo podrías conocerte a ti mismo?», Dijo.

No solo eso, Abdul Rozak también afirmó que muchos hombres se acercaron a la princesa. Pero, por un lado, Abdul Rozak también dio una señal de que actualmente hay un hombre que se acerca incesantemente a Ayu Ting Ting.

«Sí, Amén, muchos están cerca, gracias a Dios.

Sobre quién la figura del hombre que se acercaba al cantante de Dangdut de DePok, tanto Abdul Rozak como Umi Kalsum solo podían proporcionar la mejor oración. El propio Umi Kalsum afirmó haber querido esperar al nieto de Ayu Ting Ting.

«Lo quiero, pero la nieta (bilqis)», dijo Umi Kalsum.

«Hay uno, por favor reza», dijo Abdul Rozak.

«Para que el Klop esté bien, tienes que ser feliz. Pero los bilqis son el paquete pero realmente protegen», continuó Umi Kalsum.

Cuando se le preguntó más a quién la figura de un hombre llamó a la mitad de Ayu Ting Ting, Umi Kalsum pidió la mejor oración por su hija y sus nietos. Dijo que si Ayu y Bilqis hubieran confiado, entonces el Príncipe pronto sería su viuda.

«Solo reza. Ayu-Bilqis Klop InsyaAllah», dijo Umi Kalsum.