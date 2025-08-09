Abdellatif Kechiche ausente en ‘Mektoub, My Love: Canto Due’ Premiere

Abdellatif kechiche No ha llegado a Locarno a pesar del estreno de «Mektoub, My Love: Canto Due», la tercera entrega de su controvertida trilogía, según los informes, debido a razones de salud y un accidente cerebrovascular reciente.

Kechiche, quien ganó la Palma d’Or de Cannes Festival para «Blue Is the Warmest Color», ha sido acelerado por los críticos de sus últimas películas, especialmente «Mektoub, mi amor: intermezzo» y plagado de acusaciones. No han llevado a convicciones.

Durante un seguimiento y respuestas al público, los actores Shain Boumedine, Andre Jacobs, Salim Kechiouche, Ophélie Bau, Jessica Pennington y el productor Riccardo Marchegiani discutieron la película, así como la acusación presentada por un miembro de la audiencia, quien preguntó si las actrices «han experimentado algo en el set» mientras realizaban la película.

«Todos sabemos [about] Las acusaciones de abuso sexual. ¿Cómo te sientes ahora, promocionando su arte y su película? ¿Cómo te sientes promocionando a esta persona y una película tan polémica?

«Es una pregunta que no quiero responder y así es como quiero mantenerla. No estoy aquí para hablar sobre mi experiencia en el set. Estoy aquí para una película», dijo Bau, mientras Pennington agregó: «Me sorprendió la acusación. No tuve problemas con él. No puedo hablar por nadie más, pero tuve un momento fantástico trabajando con Abdel».

El festival decidió no celebrar una conferencia de prensa. Variedad se ha comunicado con los organizadores para hacer comentarios.

Según BouMedine, Kechiche «no habló mucho sobre sí mismo», pero permitió que sus actores le libertad hablaran sobre los personajes. «Aquí es donde está su fuerza: nos deja explorar y finalmente nos lleva a su objetivo, que no nos revela tan fácilmente».

Andre Jacobs señaló: «Soy muy afortunado, porque he trabajado con él dos veces, también en ‘Black Venus’, que fue mucho más escrita y controlada. Abdel hace espacio, para que encuentres cosas como actor».

«Es muy desafiante, lo cual es algo bueno. A veces no es algo bueno: a veces es difícil, pero estás luchando y peleando, pero se deshace del artificio. Si has estado en el negocio el tiempo suficiente, aprendes las cosas como actor, todos estos pequeños atajos y Abdel no lo acepta. Su proceso es sobre encontrar la verdad».

Salim Kechiouche dijo: «Hablamos sobre la controversia, pero no hablamos sobre el trabajo colectivo. Eso es lo que hace el cine. Todos estamos aquí hoy para hablar sobre la película y compartir este momento. Estaba realmente conmovido al final de la película, viendo el trabajo de mis socios y realmente quiero aplaudirlos y agradecerles esta noche».

El elenco no hizo comentarios sobre la salud de Kechiche.

En el entrevistarse con Variedad Antes del festival, la directora artística de Locarno, Giona A. Nazzaro, dijo que estaba «especialmente feliz» de que el festival «lograra convencer a Kechiche y sus productores de que vinieran a Locarno».

Según Nazzaro, Kechiche aceptó la invitación «porque se sentía respetado». Añadió: “Simplemente estamos preguntando [the audience] mirar las películas de lo que son «.