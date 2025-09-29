ABC Orders ‘RJ Decker’ protagonizada por Scott Speedman para series

abecedario ha ordenado «RJ Decker«(Título laboral), basado en la novela de Carl Hiaasen» Double Whammy «, a la serie para la temporada 2025-2026.

El espectáculo se ordenó originalmente que pilotara en la emisora ​​en mayo, con Scott Speedman uniéndose al papel principal en junio. El programa también está protagonizada por Kevin Rankin como Aloysius «Wish» Aiken, Adelaide Clemens como Catherine Delacroix y Bevin Bru como Melody «Mel» Romero. Weruche Opia había sido elegido en el papel de Shay Bennett para el piloto, pero el papel ahora será refundido.

La logline oficial para el espectáculo establece:

«RJ Decker (Speedman) es un fotógrafo de periódicos deshonrado y ex-Con que comienza de nuevo como investigador privado en el colorido mundo lleno de crisas del sur de Florida. La serie lo sigue a los casos que van desde un poco extraño hasta un gran bizarre con la ayuda de su periodista, su esposa detective de la policía, y una nueva y sombra, una mujer de su pasado de su pasado, o su gran ala …

Rob Doherty adaptó el libro para la pantalla y el ejecutivo produce junto con Hiaasen, Carl Beverly y Sarah Timberman. Paul McGuigan dirigió el piloto y el ejecutivo produce. Speedman es un productor además de protagonizar. 20th Television es el estudio.

Esto marca el último intento de adaptar una novela de Hiaasen para la televisión en los últimos años. Apple TV+ actualmente tiene la serie «Bad Monkey» protagonizada por Vince Vaughn de Bill Lawrence, basada en la novela del mismo nombre de Hiaasen. Ese espectáculo actualmente está preparando su segunda temporada. Variedad informado exclusivamente en marzo que Lawrence también es Desarrollar la novela de Hiaasen «Skinny Dip» en HBO Max con Adam Horowitz y Edward Kitsis.

ABC ha reducido la programación con guión con la espalda que se dirige a esta temporada de transmisión, con solo seis espectáculos con guiones en el calendario de otoño: «alto potencial», «9-1-1», nueva serie «9-1-1: Nashville», «Anatomía de Grey», «Abbott Elementary» y «engranajes cambiantes». Se espera que los compañeros dramas «Will Trent» y «The Rookie» debuten a mitad de temporada, junto con el reinicio de «Scrubs».