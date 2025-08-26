ABC Noticias nombra a Katie Den Daas Svp, Global NewsGathering

Katie den daasquien ha trabajado como productor y ejecutivo en ABC News Durante una década, fue elevado al vicepresidente senior de Global NewsGathering. Anteriormente fue vicepresidenta.

Ella continuará supervisando múltiples equipos de equipos de noticias y liderará la dirección estratégica y editorial para todas las operaciones de recolección de noticias nacionales e internacionales, incluida la supervisión de las oficinas de la red en Nueva York, Los Ángeles y Londres; Servicio de afiliados y cliente de ABC News, ABC Newsone; y ABC Audio, que incluye ABC Radio, podcasts y Audio Entertainment.

«Katie es una periodista y líder excepcional cuya visión editorial y experiencia operativa solo han fortalecido nuestra cobertura», dijo Almin Karamehmedovic, presidente de ABC News, en un comunicado. «Ella tiene una profundidad comprensión del panorama de noticias en evolución y una capacidad inigualable para guiar a los equipos con claridad, creatividad y compasión. Estoy encantada de que la lidere nuestras operaciones globales de noticias a medida que continuamos creando formas estratégicas e innovadoras para traer a nuestros audiencias los informes más limitados que esperan de ABC News».

Desde que se unió a ABC News en 2015, Den Daas ha trabajado como productor en varias partes de la división de noticias, incluida la Oficina de Nueva York, eventos especiales y programas de firma, incluidas «World News Tonight With David Muir», «Good Morning America» ​​y «The View». También se desempeñó como productora ejecutiva de ABC News Live y luego en la Jefe de la Oficina de Londres antes de asumir roles de liderazgo más amplios en noticias. Se mudó de Londres a Nueva York en 2023 para asumir el papel de vicepresidenta de Global NewsGathering. Ella continuará basada en la sede de Nueva York de ABC News.