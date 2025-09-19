ABC no tiene buenas opciones para resolver la crisis de Jimmy Kimmel

Voluntad abecedario traer Jimmy Kimmel Volver, ¿o lo echarán del aire para siempre?

Hasta el viernes por la mañana, no había indicación oficial de una forma u otra, después de que se dijo que Kimmel y sus representantes se reunieron con los ejecutivos de Disney el jueves por la tarde para discutir su estatus. Pero lo que está claro es que ABC se enfrenta a una maldita situación, maldita sea, maldita sea, si no está, dadas las pasiones inflamadas en todos los lados de esta situación, provocadas por los comentarios de Kimmel sobre Charlie Kirk.

Si ABC se va por el camino de traer «Jimmy Kimmel Live!» De vuelta, la red y el padre Disney corren el riesgo de agravar a los conservadores que han pedido la cabeza de Kimmel, incluido el presidente Trump y su perro de ataque tirando del trineo de la FCC, el presidente Brendan Carr.

Por otro lado, si ABC decide separarse de Kimmel, será condenado por aquellos de la izquierda como derribar la presión de Trump, y abandonar cualquier compromiso con los principios de la Primera Enmienda. La suspensión de Kimmel ha provocado críticas de los gremios de Hollywood y protestas en Los Ángeles y Nueva York. Disney ya ha sido destrozado por lo que los críticos perciben como el gigante de los medios que Kowtowing con Trump está de acuerdo Para pagar un acuerdo de $ 15 millones a Trump (más $ 1 millón en honorarios legales) Después de que el presentador de noticias de ABC, George Stephanopoulos, afirmó incorrectamente en marzo de 2024 en el aire que Trump había sido considerado responsable en un caso judicial por violar al escritor E. Jean Carroll. Expertos legales dijeron ABC tuvo un caso ganador.

En resumen, el CEO de Disney, Bob Iger, y el copresidente de Disney Entertainment, Dana Walden, se encontrarán con meses, o años, de la furia, cualquier curso que tomen. Los consumidores ya han amenazado con boicotear los parques temáticos de Disney y cancelar sus suscripciones de Disney+ o Hulu para protestar por el banco de Kimmel.

En el pasado, las personalidades televisivas que han dicho hicieron comentarios o chistes controvertidos, incluyendo a David Letterman y Samantha Beehe podido recuperar su posición (y posiciones en el aire) con disculpas bien redactadas. Pero con Kimmel, la situación puede ser irreconciliable.

Muchos de la derecha ya han estado hablando de Kimmel como si ya hubiera sido eliminado, incluido Trump. Kimmel fue «despedido por malas calificaciones más que nadie», Trump dijo en una conferencia de prensa En el Reino Unido, el jueves, y agregó que Kimmel dijo «algo horrible sobre un caballero llamado Charlie Kirk».

Kimmel no comentó directamente sobre el propio Kirk en el episodio del lunes de su programa. Esto es lo que Kimmel dijo en el programa del 15 de septiembre: «Llegamos a algunos mínimos nuevos durante el fin de semana con la pandilla MAGA tratando desesperadamente de caracterizar al niño que asesinó a Charlie Kirk como algo más que uno de ellos, y haciendo todo lo posible para obtener puntos políticos de él». El problema: Maga interpretó que cuando Kimmel decía que el asesino de Kirk era «uno de ellos». También es problemático que las autoridades ya habían dicho que el sospechoso de Kirk tenía una «ideología izquierdista».

Pero lo que también parece haber enojado a la esfera MAGA fue que Kimmel también se burló de la respuesta de Trump a la pregunta de un periodista sobre los terrenos de la Casa Blanca sobre cómo el presidente estaba «reteniendo» después del asesinato de Kirk. Kimmel tocó un clip de Trump respondiendo: «Creo que muy bien. Y por cierto, justo ahí, ¿ves todos los camiones? Acaban de comenzar la construcción de El nuevo salón de baile para la Casa BlancaQue es algo que han estado tratando de conseguir, como saben, durante unos 150 años «. Sobre el cual Kimmel dijo: “Sí, él está en la cuarta etapa del dolor: la construcción. Demolición, construcción «, dijo Kimmel.» No es así como un adulto lamenta el asesinato de alguien a quien llamó un amigo; Así es como un niño de 4 años llora un pez dorado «.

El podcaster de derecha Benny Johnson, quien organizó la entrevista con Carr que condujo a la suspensión de Kimmel por ABC, Publicado en x: «Hace 2 años. Jimmy Kimmel:» Te digo ahora mismo que Donald Trump va a encarcelar «. Ahora está cancelado y desempleado «.

Si resulta que Kimmel no está siendo «cancelado», la pandilla MAGA, es segura, se convertirá en apopléctico.

Una parte clave de la narrativa en la crisis de Kimmel ha sido la amenaza explícita que el carrito de la FCC hizo contra ABC y sus afiliados si no lo hicieran no «tomaron medidas» En Kimmel (es decir, canceló su programa). «Podemos hacer esto de manera fácil o de manera difícil. Estas compañías pueden encontrar formas de cambiar la conducta y tomar medidas, francamente, en Kimmel o habrá un trabajo adicional para la FCC por delante», dijo Carr en el podcast de Johnson. Después de los comentarios de Carr, los grupos de estación de televisión Nexstar Media y Sinclair anunciaron que estaban dejando caer «¡Jimmy Kimmel Live!» inmediatamente. Nexstar Pendiendo adquisición de $ 6.2 mil millones de TEGNA requiere la aprobación de la FCC, pero la compañía dice Los comentarios de Carr sobre Kimmel no influyeron en su decisión de retirar el programa.

Algunos del Congreso Los demócratas han pedido a Carr que renunciealegando que usó incorrectamente su posición en la FCC para ejercer presión sobre los emisoras de TV para la programación de la lista negra que no le gusta a Carr. La percepción es que Nexstar y Sinclair están tratando de curar a Carr con la esperanza de poder eliminar el límite de propiedad de la agencia. La FCC en junio lanzó una iniciativa que busca comentarios públicos sobre si «modificar, retener o eliminar» el 39% de la audiencia nacional alcanza el límite en la propiedad local de la televisión.

Pero para ABC, desde una perspectiva comercial, no importa por qué Nexstar (32 afiliados de ABC) y Sinclair (38 afiliados de ABC, incluido WJLA en Washington, DC) han boicoteado a Kimmel. Esas dos compañías representan aproximadamente un tercio de las estaciones nacionales de ABC, y las calificaciones y los dólares publicitarios sufrirían si esos afiliados se niegan a llevar a Kimmel en el futuro.

El presidente de transmisión de Nexstar, Andrew Alford, dijo el jueves que los afiliados de ABC de la compañía Tomaría el espectáculo de Kimmel a «Let Prevalks Cofryer Heads». Eso sugiere que Nexstar podría considerar restablecer «Jimmy Kimmel Live!»

Pero Sinclair, que es conocido por su política conservadora, ha demandas emitidas Eso sería inconcebible que Kimmel aceptara. Sinclair exigió que Kimmel se disculpara con la familia de Kirk y les envió «una donación personal significativa», así como a Pointing Point USA, la organización Kirk fundó que aboga por la política conservadora en las escuelas secundarias y las universidades.

Sinclair dijo que no «elevará la suspensión de ‘Jimmy Kimmel Live!’ En nuestras estaciones hasta que se mantengan las discusiones formales con ABC con respecto al compromiso de la red con el profesionalismo y la responsabilidad «. El viernes, Sinclair planea reemplazar el «Jimmy Kimmel Live!» punto de tiempo con un Charlie Kirk Tribute Special en sus estaciones afiliadas de ABC.