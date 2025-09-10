ABC News espera que las historias de crímenes verdaderos arresten a los fanáticos del audio

ABC News está profundizando más en historias de crímenes verdaderos para mantener a los fanáticos escuchando sus ofertas de audio.

Dos nuevas ofertas muestran la nueva inclinación hacia los cuentos de derecho y orden. El corresponsal de ABC News, John Quiñones podcast «Vaneed: What sucedió con Vanessa», a partir del 16 de septiembre. La serie de carreras limitadas cuenta la historia del asesinato de 2020 del soldado del Ejército de los EE. UU. Vanessa Guillén. La operación de noticias respaldada por Disney también está expandiendo su podcast «20/20: The After Show» en el formulario de video. Deborah Roberts organizará el programa complementario a partir del lunes 29 de septiembre.

«Esto es lo que la gente quiere», dice Katie den daas, quien recientemente fue nombrado vicepresidente senior de noticias de noticias de ABC Newsdurante una entrevista reciente. «Les estamos dando más».

La división de noticias puede crear muchos productos de audio diferentes con cuentos de crímenes verdaderos, dice el ejecutivo. Los aficionados a las noticias están interesados ​​en la cobertura de recuperación en torno a los juicios actuales, pero las historias de crímenes más antiguas pueden ganar una nueva tracción si hay un nuevo giro en un caso. ABC News ha encontrado la tracción con la cobertura vinculada al reciente juicio de Sean «Diddy» Combs, así como el de Bryan Kohlberger, recientemente condenado por matar a cuatro estudiantes de la Universidad de Idaho.

ABC Audio tiene la esperanza de tener hasta seis o siete historias de crímenes verdaderos diferentes en funcionamiento en cualquier momento durante todo el año, dice Den Daas. La compañía encontró que ganó tracción con el reciente lanzamiento de «Devil in the Desert», un podcast organizado por Matt Gutman Hat investiga el secuestro y la tortura de dos personas en el desierto de Mojave.

La serie «Vaneed» llevará a los oyentes a través del asesinato de Guillén 2020, con audio exclusivo de entrevista nunca antes escuchado de los informes originales de ABC News y nuevas actualizaciones de los miembros de su familia.

«20/20: The After Show» les dice a los oyentes cómo los reporteros y productores de ABC News pudieron informar la historia que se muestra durante el «20/20» de cada semana, con Roberts compartiendo cómo se descubrió la información crítica y ofreciendo entrevistas con personas involucradas en cada caso que no llegaron al episodio de televisión original.

Cada nueva serie ABC Audio Limited contendrá un episodio de bonificación, con Brad Mielke, el anfitrión del podcast «Start Here» que suministra preguntas de los oyentes al anfitrión del proyecto.