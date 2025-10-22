ABC iba a contratar a Jon Stewart para Late Night

Jimmy Kimmel fue un invitado reciente en Ted Danson “Donde todos saben tu nombre”Podcast y reveló que casi pierde el trabajo de presentar un programa de entrevistas nocturno de ABC nada menos que por Jon Stewart. Eran principios de la década de 2000 y Stewart llevaba algunos años como presentador de “The Daily Show” de Comedy Central. ABC estaba buscando un reemplazo nocturno para Bill Maher, quien había estado presentando el programa de entrevistas políticas de media hora “Politicalmente Incorrecto” desde que se mudó a la cadena en 1997.

«Querían un programa de entrevistas nocturno tradicional en ese espacio», dijo Kimmel (a través de La bestia diaria). “Jon y yo tenemos el mismo manager, James ‘Baby Doll’ Dixon, y James estaba a punto de cerrar este trato para que Jon fuera el presentador del programa… [ABC chairman Lloyd Braun] Miró mi cinta y dijo: ‘Creo que este podría ser el tipo’. Y le llevó la cinta a Bob Iger, e Iger dijo: ‘Sí, creo que este podría ser el tipo’. Fue algo muy extraño porque [James] Estaba en la difícil posición de tener que decirle a Jon: ‘Uh, no irás a ABC, pero Jimmy irá a ABC’”.

Stewart ya era un favorito de la noche gracias a “The Daily Show”, mientras que Kimmel era mucho menos probado en el espacio como presentador de “The Man Show” de Comedy Central. Como bromeó Kimmel: «Por cierto, eso fue un error. Definitivamente deberían contratar a Jon. Si estoy en esa posición, no hay duda de que contrato a John 100 de cada 100 veces».

Kimmel estaba tan confundido acerca de ganarle el concierto a Stewart que le preguntó a Bob Iger al respecto. Como Kimmel recordó: «Dije: ‘¿Qué fue, por qué? Este es un gran salto el que ustedes dieron. Estuve en ‘The Man Show’, estaba haciendo selecciones de fútbol en Fox NFL el domingo, ¿qué fue?’ Él dice: «Bueno, eras más barato». Y todos se rieron, pero yo sabía que no estaba bromeando”.

“Jimmy Kimmel en vivo!” debutó en 2003 y Kimmel recordó que los primeros días fueron difíciles. “Creo que mi visión del infierno se ve obligada a ver mi primer año de programas, porque es tan doloroso como cualquier cosa podría ser para mí. Nos tomó mucho tiempo resolverlo y somos muy afortunados de tener tanto tiempo para resolverlo”.

«De alguna manera terminamos obteniendo buenos índices de audiencia», continuó. «Todavía no sé cómo fue eso, pero fueron lo suficientemente buenos como para mantenernos en el aire, a pesar de que estaba causando problemas una vez cada, como dos meses y medio, algo importante estaba sucediendo. Algo que salió de mi boca, ya sabes, y causó todo. Fue simplemente tumultuoso».

Mire la entrevista completa de Kimmel en el podcast de Danson en el vídeo a continuación.