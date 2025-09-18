ABC Affiliates le dijo a Kimmel preventivo hasta al menos el jueves

abecedario Los afiliados fueron informados el miércoles por la noche que «Jimmy Kimmel Live ”estará oscuro en la red al menos hasta el jueves, con planes futuros para el espacio de las 11:35 pm aún sin ser determinado.

Un memorando enviado a los propietarios de los más de 150 socios de la estación afiliada de ABC abordó la situación explosiva que estalló el miércoles por la tarde cuando el poderoso grupo de estación Nexstar anunció que evitaría el programa de Kimmel en las 32 estaciones afiliadas de ABC de la compañía. Sinclair Broadcast Group también confirmó rápidamente sus planes de evitar a Kimmel sobre los comentarios de los anfitriones relacionados con el movimiento MAGA y el activista Charlie Kirk, quien fue asesinado a tiros mientras estaba en un evento de habla pública el 10 de septiembre.

En un memorando de la Junta de Afiliados de ABC, un grupo de larga data que se contiene con la red en nombre de los propietarios de la estación, ABC Affiliates se les informó que la red programaría episodios repetidos de «Farebrity Family Feud» en la ranura de las 11:35 pm de la hora generalmente ocupada por Kimmel el miércoles y el jueves de esta semana. Más allá de eso, «la orientación formal de Disney/ABC se presenta», declaró el memorando. El memorando señaló que la Junta de Afiliados «sigue comprometida con ABC» en la controversia que se tambaleaba.

Una fuente cercana a la situación sostiene que la red aún no ha tomado una decisión formal sobre el futuro del programa de Kimmel. Los ejecutivos estaban en una conversación directa con el anfitrión y sus representantes el miércoles por la noche cuando se produjo las noticias y una variedad de reacciones llegó rápido y furioso desde la izquierda y la derecha.

Más por venir