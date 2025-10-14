Abbie Cornish y Dougray Scott protagonizarán el thriller ‘The Invisible’

actriz australiana Abbie Cornuallescuyos créditos incluyen “Limitless” y “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”, y actor escocés David Scottquienes aparecieron en “Crime” y “Enigma”, protagonizarán la serie de suspenso y acción del sur de África “The Invisible”.

El reparto también incluye al sudafricano Kim Engelbrecht (“Reyka”, “Eye in the Sky”), Tim Theron (“Trackers”, “Heart of the Hunter”) y Tumisho Masha (“Mandela’s Gun”, “Invasion”).

red m, Estudios ITVScene23 y Berkeley Media Group producirán “The Invisible”, una adaptación en ocho capítulos de la novela “Blood Safari” de Deon Meyer. Es distribuido internacionalmente por ITV Studios.

En los alrededores del Parque Nacional Kruger de Sudáfrica, un misterioso asesino comienza a ejecutar a cazadores furtivos locales. A medida que aumenta el número de cadáveres, el inspector local Jack Phatudi se ve envuelto en una peligrosa persecución para desenmascarar al justiciero.

Al mismo tiempo, Dekker, un ex guardaespaldas con un pasado atormentado, es contratado para proteger a Emma, ​​una expatriada sudafricana que regresa a casa para buscar a su hermano, quien cree que todavía está vivo, a pesar de su desaparición hace 20 años.

Cuando la investigación de Phatudi choca con la búsqueda de Emma y Dekker, descubren una conspiración oculta que se remonta al asesinato político de un líder africano fundamental. A medida que poderosas fuerzas se acercan, los tres se ven obligados a enfrentar la explosiva verdad, una verdad que podría reescribir la historia y que otros matarán para mantenerla oculta.

“The Invisible” está dirigida por Jozua Malherbe, quien dirigió adaptaciones anteriores de Meyer “Devil’s Peak” y “Trackers”, y Amy Jephta, conocida por “Barakat” y “Catch Ae a Killer”. La serie fue creada por Meyer, quien es productor ejecutivo junto a Cornish y Scott, y William Josef Schneider, siendo este último el líder en la escritura de la adaptación. Tina Kruger se desempeña como EP creativa.

«Decir que estoy orgulloso, agradecido y entusiasmado con ‘The Invisible’ como serie de televisión es quedarse corto», dice Meyer. «Hemos trabajado muy duro durante dos años para armar la serie, y ahora finalmente está entrando en producción con un excelente socio de transmisión y un equipo de producción ejecutiva, excelentes escritores, un elenco internacional estelar, un director brillante y el mejor equipo de filmación del mundo. ¿Qué tan genial es eso?»

«‘The Invisible’ es una narración sudafricana contemporánea inspirada en hechos reales, incluido el misterioso accidente aéreo que mató al ex presidente de Mozambique, Samora Machel», dijo Nomsa Philiso, directora de contenido: entretenimiento general, África de habla inglesa y portuguesa en MultiChoice.

«Esta apasionante historia, que se estrena en M-Net, está elaborada por Deon Meyer, cobra vida en Hoedspruit y Ciudad del Cabo gracias a los mejores talentos locales y con el apoyo de nuestros socios de coproducción, ITV Studios, Scene23 y BMG. Estamos orgullosos de esta colaboración y de la plataforma que disfrutará la serie en M-Net, donde el trabajo de Meyer continúa cautivando al público sudafricano y global».

Julie Meldal-Johnsen, vicepresidenta ejecutiva de contenido global de ITV Studios, dijo: «Estamos encantados de asociarnos con M-Net, Scene23, BMG e IDC para llevar este drama emocionante y lleno de acción a audiencias globales. ‘The Invisible’ marca nuestro primer proyecto con guión de un productor sudafricano, con suerte el primero de muchos».

«Estamos orgullosos y emocionados de trabajar con Abbie Cornish, Dougray Scott y un grupo de creativos enormemente talentosos en Sudáfrica en la última producción internacional de Berkeley Media. Con nuestros socios Scene23 e ITV Studios, nuestro objetivo es dar vida a esta increíble historia africana a una audiencia global agradecida», dijo Yu-Fai Suen de Berkeley Media Group.

«Con el éxito de ‘Trackers’ y ‘Heart of the Hunter’ demostrando el apetito global por las historias sudafricanas, ‘The Invisible’ es el próximo capítulo perfecto», dijo Cobus van den Berg, productor ejecutivo de Scene23. «Basado en el trabajo del aclamado autor Deon Meyer, es más que una simple serie de televisión: es una oportunidad de mostrar nuestro talento, nuestros paisajes y nuestra narración en un escenario internacional».