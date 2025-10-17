Abarrotados en las redes sociales, los internautas de Oriente Medio también comentan la suerte de Patrick Kluivert en Indonesia

Jacarta – Decisión de PSSI de rescindir el contrato Patricio Kluivert como entrenador equipo nacional de indonesia Al parecer, no sólo preocupa al público indonesio. Varios internautas de Arabia Saudita y Medio Oriente también comentaron sobre esta medida en las redes sociales.

Lea también: Bung Towel pregunta por qué PSSI despidió a Patrick Kluivert: ¡El público nunca recibió una explicación completa!



En una carga de la popular cuenta de fútbol @idextratime en Instagram, surgieron varias respuestas de los internautas árabes, la mayoría de las cuales fueron sarcásticas sobre la actuación de Kluivert mientras entrenaba al equipo de Garuda.

Uno de los comentarios destacó la decisión del PSSI, que se consideró extraña de sustituir al anterior entrenador, que se consideraba bastante bueno.

Lea también: PSSI despide a Patrick Kluivert, medios extranjeros: ¡Las expectativas de que la selección nacional de Indonesia se clasifique para la Copa del Mundo son demasiado altas!



«El anterior entrenador coreano llevó al equipo a un rendimiento bastante bueno, pero no entiendo realmente por qué finalmente fue reemplazado por Kluivert», escribió un usuario de X (Twitter) en árabe.

También hay quienes consideran que el despido de Kluivert es una decisión adecuada teniendo en cuenta los malos resultados de Indonesia en las eliminatorias para el Mundial de 2026.

Lea también: Patrick Kluivert: de goleador legendario a entrenador miserable



«Un despido decente, tienen grandes jugadores pero aun así no lograron clasificarse», escribió otro.

Algunos comentarios incluso satirizaron la decisión del PSSI de nombrar a Kluivert desde el principio, acusándola de ser un paso más simbólico que profesional.

«Fue nombrado sólo con fines mediáticos, lamentablemente Uzbekistán también hizo lo mismo al nombrar a Cannavaro», escribió otro internauta.

Sin embargo, también hay quienes destacan que el fracaso de Indonesia no es sorprendente, considerando la dura competencia en la región asiática.

«Podría haberlo previsto de antemano, antes de la clasificación lo hicieron bien, pero se les acabó el tiempo», escribió un usuario X.

La carga estuvo repleta de comentarios de usuarios indonesios que respondieron con humor.

Muchos dicen que la era de Shin Tae-yong (STY) en el pasado todavía dejó una fuerte impresión, incluso a los ojos de los internautas extranjeros.

Con el resultado de dos derrotas en la cuarta ronda de las eliminatorias para el Mundial de 2026, la etapa como entrenador de Patrick Kluivert terminó prematuramente. Dejó un balance de ocho partidos con la selección de Indonesia con tres victorias, un empate y cuatro derrotas.