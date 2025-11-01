Abandonar el camino fallido de la lucha armada: el ex líder naxal Bhupathi a sus camaradas







El principal ex líder naxalita Mallojula Venugopal Rao alias Bhupathi, quien se entregó a la policía gadchiroli en Maharastra el 14 de octubre, hizo un llamamiento a sus antiguos camaradas para que abandonaran el camino de la lucha armada y se unieran a la corriente principal para trabajar por el pueblo.

En un mensaje en vídeo difundido por la policía de Gadchiroli el sábado, Bhupathi instó a los cuadros maoístas a abandonar la violencia y describió el movimiento armado como un “camino fallido”.

También compartió sus números de móvil y los de su camarada rendido Rupesh para aquellos que deseaban abandonar el proscrito Partido Comunista de la India (Maoísta).

Bhupathi, que anteriormente ocupó múltiples puestos de alto nivel en la organización, incluido el Buró Político y miembro del Comité Central, secretario de la Oficina Regional Central y portavoz del partido, dijo que la lucha maoísta por el poder y la tierra los había alejado de las mismas personas que decían representar.

«Los maoístas activos deben abandonar la violencia, rendirse y trabajar entre el pueblo», dijo en un mensaje de vídeo.

Dijo además que la rígida adhesión del Comité Central a la lucha armada a pesar de las realidades cambiantes demostraba su incapacidad para evolucionar.

Bhupati desestimó las acusaciones de traición, diciendo que quienes lo llamaban a él y a otros naxalitas rendidos “gaddar” (traidores) estaban difundiendo información errónea.

Bhupathi se refirió a Rupesh, otro miembro del Comité Central que se rindió en Jagdalpur, Chhattisgarh, el 17 de octubre junto con más de 200 cuadros en lo que los funcionarios describieron como la mayor rendición masiva jamás realizada en el estado.

«Rupesh ya ha explicado en detalle por qué es necesario rendirse, así que no daré más detalles», dijo Bhupathi en el vídeo.

Al pedir apoyo, dijo: «Pido a todos los intelectuales, amantes de la democracia y simpatizantes de las comunidades tribales que comprendan y apoyen nuestra decisión. Aquellos que deseen deponer las armas y trabajar entre la gente pueden ponerse en contacto conmigo o con Rupesh directamente».

Bhupathi, miembro fundador del prohibido Grupo de Guerra Popular, desempeñó un papel clave en la expansión del movimiento maoísta a través de la frontera entre Maharashtra y Chhattisgarh.

Durante su rendición el mes pasado, él y 60 cuadros entregaron 54 armas, incluidos siete AK-47 y nueve rifles INSAS.

Tras su rendición, Ministro Principal de Maharashtra Devendra Fadnavis Había dicho que la rendición de Bhupathi y de otros 60 cuadros era el «principio del fin del movimiento Naxal».

Bhupathi llevaba una recompensa de 6 millones de rupias y levantó el movimiento Naxal en Aheri y Sironcha en Gadchiroli.





