AAUI recibe la presentación de los reclamos de seguro de cerca de DPR a las instalaciones públicas dañadas por demostración

Yakarta, Viva – Asociación Seguro General Indonesia (Aui) Reciba una serie de informes iniciales relacionados con daños debido a las demostraciones presentadas por los miembros de AAUI y las sucursales de AAUI en las regiones.

El informe incluye daños a activos fijos o móviles, como la poesía de la oficina de DPR/MPR RI, la oficina de DPRD en Makassar y Jambi, la oficina de policía en Jabodetabek, vehículos oficiales, instalaciones públicas y otros edificios.

«Incluso aquí está el daño que ocurrió en la ciudad de Surabaya (incluido el Edificio Estatal Grahadi)», dijo el presidente de Aaui Budi Herawan en una conferencia de prensa en Yakarta, el lunes 1 de septiembre de 2025.

Budi apeló al público que informara inmediatamente las pérdidas por reclamos de seguros antidisturbios (RSMD 4.1A/4.1B) a la compañía editorial polisSi la manifestación ha sido afectada últimamente.

Tipos de seguro de activos o disturbios, golpes y daños maliciosos (RSMD) es una expansión de la política de propiedad o propiedad o vehículo motorizado que brinda protección contra disturbios, huelgas, malas acciones, a los disturbios.

Uno de los edificios que pertenecen al MPR RI en Bandung se incendió como resultado de la manifestación

«Ciertamente acompañado de evidencia de apoyo. Esto es importante para que el proceso de completar reclamos pueda procesarse de acuerdo con las disposiciones de cada política», dijo.

En este caso, AAUI se compromete a completar inmediatamente el proceso de reclamo siempre que sea garantizado en la política. La asociación también alienta a las compañías de seguros generales a cumplir con las obligaciones de pago de reclamos a tiempo de acuerdo con las disposiciones.

Dijo además que AAUI entendía las dificultades de la comunidad, especialmente los propietarios de vehículos de cuatro ruedas y vehículos de dos ruedas que fueron quemados, al preparar evidencia de reclamos.

Sin embargo, la asociación cree que la empresa emisora ​​de políticas puede identificar vehículos a través del número de marco y el número de policía, así como para enfatizar que tiene una responsabilidad moral de no complicar el proceso de reclamo válido.

Aaui también expresó una profunda preocupación por las condiciones que ocurrieron en Yakarta y varias otras regiones en Indonesia después de la manifestación que tuvo lugar en los últimos días.

Pospol en GBK dañado Deemo

Budi dijo que su partido también continuó monitoreando el desarrollo de la situación, especialmente el impacto que surge de la manifestación.

AAUI continuará coordinando con la Autoridad de Servicios Financieros (OJK), tanto en las oficinas centrales como regionales, para garantizar la sinergia en el manejo de reclamos y fortalecimiento de la industria.

La sucursal de AAUI en la región también tiene el mismo compromiso que el centro para apoyar a los miembros de la asociación, brindando una protección óptima para la comunidad, manteniendo la estabilidad de la industria de seguros generales y ayudando a la recuperación de la economía nacional.

Aaui espera que no haya más destrucción de las instalaciones públicas y personales y otras pérdidas en el futuro, además de esperar que todas las personas indonesias, los actores de la industria de seguros y las partes interesadas tengan seguridad. (Hormiga)