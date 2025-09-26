Aaron Rodgers habla sobre el ex asistente de acero Brian Flores

El veterano asistente defensivo Brian Flores ha recuperado su gran reputación en la liga. El Pittsburgh Steelers Ayudó a Flores a hacer eso en su sola temporada como apoyadores de la organización y asistente defensivo senior.

Jugador de ataque Aaron Rodgers no estaba en ese equipo. Sin embargo, está claro que el hombre de 41 años tiene mucho respeto por el Vikingos de Minnesota Coordinador defensivo.

Tanto respeto, de hecho, que Rodgers sugirió que no pasará mucho tiempo antes de que Flores esté sobrecalificado para su concierto actual.

«Es un entrenador fenomenal», Rodgers dijo a los periodistas el miércoles. ”Estuvo aquí hace unos años.

«Es bueno verlo en una posición de liderazgo. Siento que probablemente debería, en algún momento, obtener otro [head] Trabajo de entrenamiento basado en la forma en que ha entrenado la defensa en los últimos dos años.

«Los esquemas que corren y la forma en que son entrenados, hay mucha química y continuidad realmente buena en ese lado que no solo proviene de los jugadores. Hay una parte esquemática de eso. Es realmente impresionante».

Rodgers y la ofensiva de los Steelers tendrán que superar la química defensiva y la continuidad de los Vikings el domingo. Los dos equipos se reunirán en Dublín, Irlanda a las 9:30 a.m. ET.

El récord anterior de Brian Flores como entrenador en jefe de la NFL

Lo que dijo Rodgers no fue controvertido. Aunque fue complementario, es bastante estándar para los jugadores entusiasmar con los próximos oponentes.

Hace tres años, sin embargo, esa habría sido una historia diferente. El Miami Dolphins Firó Flores después de la campaña 2021, y el ex entrenador en jefe no pudo conseguir otro papel de entrenador en jefe.

Flores fue 24-25 como entrenador en jefe de los Dolphins. Si bien esa marca no es demasiado impresionante, posiblemente llevó al equipo a un récord de superación en cada una de sus dos primeras temporadas.

Los Dolphins dispararon a Flores a pesar de dos temporada ganadora consecutiva para terminar su mandato. Miami se mudó de Flores a pesar de que el entrenador llevó a la franquicia a al menos nueve juegos en campañas consecutivas por primera vez en casi dos décadas.

«Según todas las cuentas, Flores y los Dolphins 2019 se crearon para el fracaso. Ese fue el infame año» Tank for Tua «que vio a Miami intercambiar varios titulares notables que incluían Lareme Tunsil, Kenny Stills, Minkah Fitzpatrick y Drake de Kenia. No es sorprendente que los Dolphins comenzaron 0-7 y se compararon con algunos de los peores equipos en NFL historia,» Escribió CBS Sports ‘Bryan Deardo.

«Miami, sin embargo, mostró una resolución considerable al ganar cinco de sus últimas nueve veces que incluyeron victorias consecutivas sobre Cincinnati en Nueva Inglaterra para cerrar la temporada».

Después de que los Dolphins despidieron a Flores, el ex entrenador en jefe archivado Una demanda colectiva contra la NFL, Miami y otros equipos de la liga, alegando discriminación racial. Debido a la demanda, no estaba claro si Flores volvería a tener algún trabajo en la liga.

Pero lo hizo inmediatamente con el personal de Tomlin en Pittsburgh. Eso llevó a Flores a obtener el papel de Coordinador Defensivo con los Vikings un año después.

En las últimas tres temporadas, ha experimentado un avivamiento profesional en Minnesota.

Rodgers buscando un mejor rendimiento contra la defensa de Flores

En la primera parte de la agencia libre, muchos expertos proyectaron a Rodgers para unirse a Flores y los Vikings. En cambio, el mariscal de campo veterano buscará un rendimiento mucho mejor frente al equipo que el año pasado.

Irónicamente, Rodgers se enfrentó a Flores y los vikingos en Europa durante la campaña de 2024 tal como lo hará este domingo. Con el Jets de Nueva YorkRodgers luchó contra la unidad de Flores, completando solo 29 de 54 pases para 244 yardas con dos touchdowns y tres intercepciones.

Rodgers publicó Un porcentaje de finalización del 53.7% y solo 4.5 yardas por pase en el enfrentamiento.

Ese fue posiblemente el punto de inflexión para Rodgers con los Jets el año pasado. La pérdida ante los Vikings en la Semana 5 cayó en Nueva York a 2-3. El equipo disparó El entrenador en jefe Robert Salah después de la derrota. Nueva York luego terminó la temporada con 3-9 en sus últimos 12 juegos.

Rodgers y los Steelers tienen 2-1 a pesar de dos actuaciones ofensivas por debajo del promedio en las últimas dos semanas. Pero si el mariscal de campo puede ser mejor esta vez contra Flores, entonces Rodgers podría tener la oportunidad de usar el enfrentamiento de los Vikings como punto de inflexión para mejor en 2025.