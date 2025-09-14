Aaron Rodgers entrega un mensaje transparente a Steelers después de la semana 2

Su debut en un Pittsburgh Steelers Uniforme durante la semana 1 no podría haber ido mucho mejor. Pero las cosas eran bastante diferentes para el mariscal de campo veterano Aaron Rodgers en el apertura de la casa versus el Seattle Seahawks.

Rodgers terminó 18 de 33 para 203 yardas con un touchdown y dos intercepciones en la Semana 2. Los Steelers cayeron a los Seahawks 31-17.

En varios puntos durante la derrota, Rodgers parecía estar visiblemente frustrado. El mariscal de campo parecía enojado con el receptor abierto Calvin Austin III Después de su primera intercepción. Otras veces, Rodgers expresó su disgusto en la dirección de la línea lateral de Pittsburgh y en los funcionarios.

Pero en su conferencia de prensa posterior al juego, Rodgers dejó en claro que no está demasiado preocupado por la actuación del domingo.

«Es la semana 2, ahora. Vamos ahora» Rodgers dijo a una pregunta sobre si se estaba frustrando. “Vamos. Vamos, es la semana 2.

El mariscal de campo veterano agregó que todo es parte de jugar en la NFL, y que la decepción de la Semana 2 podría ser algo positivo a largo plazo.

«Quiero decir, es bueno para nosotros. La semana pasada, probablemente hubo algunas personas que se sentían bastante bien porque todos fuera del edificio estaban hablando de lo bien que éramos ofensivos. 34 puntos. Esa es la liga. No puedes montar los máximos y montar los mínimos». Rodgers dijo. “Tienes que reenfocar cada semana y ser un profesional.

«Comienza con la práctica y la preparación. Tenemos la oportunidad de reiniciar. Eche un vistazo a lo que hicimos la semana pasada. Lo que funcionó, lo que no funcionó desde el punto de vista de la preparación, y lo mejoró la próxima semana».