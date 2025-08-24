Aaron Nola de Phillies envía un mensaje fuerte después de devastar las noticias de Zack Wheeler

El Filis de Filadelfia saber que ya no pueden contar con Zack Wheeler. El lanzador estrella perderá el resto de esta temporada y se espera que salga hasta ocho meses después de ser diagnosticado con síndrome de salida torácica venosa, el equipo anunciado el sábado.

Reemplazar Wheeler no será fácil. Él es eso es bueno. Pero los Filis no tienen más remedio que intentarlo, especialmente si tienen la intención de correr en la Serie Mundial.

Otros deberán avanzar para compensar la pérdida de Wheeler. Que incluye, más notablemente, Aaron nolaEl jugador más antiguo del equipo.

«Solo necesito dar un paso adelante, en general», dijo Nola, a través de Mlb.com. «Necesito lanzar algunos juegos más buenos. Casi me queda un mes en la temporada regular, y voy a hacer todo lo posible para darle todo, y con suerte, poner a los muchachos en una buena posición para ganar cada vez que estoy ahí afuera».

Los Filis tienen 75-54 y lideran la NL East por seis juegos.

¿Cómo ha lanzado Aaron Nola esta temporada?

Nola ha sido todo menos confiable esta temporada. En 11 aperturas, Nola tiene 2-7 con una efectividad de 6.52 de carrera y 1.53 WHIP.

El ex All-Star, que se encuentra en el segundo año de un acuerdo de siete años y $ 172 millones, tuvo una efectividad de 6.16 antes de aterrizar en la lista de lesionados el 15 de mayo con un tobillo derecho torcido. Luego sufrió una fractura por estrés en su caja torácica mientras rehabilitaba, retrasando aún más su regreso a la rotación de los Filis.

Nola finalmente regresó el 17 de agosto y fue golpeado con fuerza, permitiendo seis carreras en siete hits en 2.1 entradas en un 11-9 Ganar sobre el Nacionales de Washington. El sábado, Nola se recuperó limitando a los Nacionales a tres carreras (dos ganadas) en seis entradas en un 6-4 Ganar. También mostró una velocidad mejorada, con un promedio de una mejor temporada de 92.6 mph con su bola rápida de cuatro costuras.

«Cuando la velocidad sube un poco así, estoy encima un poco más y salto un poco más antes de que llegue al plato», dijo Nola. «La bola rápida se sintió bien esta noche, y estableció otras cosas, especialmente mi bola curva».

¿Por qué es tan costosa la lesión de Zack Wheeler?

La lesión de Wheeler es un golpe crítico para los Filis. Nuevamente estaba lanzando como un candidato de Cy Young, con 10-5 con una efectividad de 2.71 en 149.2 entradas. Sus 195 ponches lideran a la NL y ocupan el tercer lugar en las mayores detrás Crochet de Garrett (207) y Tirar de Skubal (200).

Wheeler, de 35 años, lanzó por última vez el 15 de agosto contra Washington, permitiendo dos carreras en cinco entradas mientras ponchó a seis. Después del comienzo, el tres veces All-Star se quejó de «pesadez» en su hombro derecho. Las pruebas posteriores revelaron un coágulo de sangre cerca del hombro derecho de WheelerUn diagnóstico que lo llevó a la IL de 15 días y lo dejó necesitando cirugía. El 18 de agosto, Wheeler se sometió a un «procedimiento de trombólisis» para eliminar el coágulo de sangre.

Además de NOLA, los Filis todavía tienen zurdos Cristopher Sánchez, Ranger Suárez y Jesús Luzardo para dirigir su rotación. Al ingresar el domingo, lideran las mayores en inicios de calidad (71) y ocupan el octavo lugar en la era del equipo (3.76).

Todos son capaces, pero ninguno está tan logrado como Wheeler.