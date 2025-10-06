Aaron Lazar en vivir con ELA, trabajar con Eric Dane y un nuevo podcast

Cuando Broadway Star Aaron Lazar fue elegido para un lugar invitado en la serie de Amazon MGM «Countdown», no esperaba vincularse con Star Eric Dane en la forma en que lo hicieron.

«Cuando conocí a Eric y él le estrechó la mano, pude ver y sentir que algo estaba mal», me dice Lazar. «Le pregunté qué estaba pasando. Eric me dijo: ‘Creo que tengo lo que tienes'».

Lazar fue diagnosticado con ELA en 2022. Cuando Lazar filmó «cuenta regresiva», pasaron meses antes Dane se hizo público con su diagnóstico.

«Estaba en una silla de ruedas y estaba tan nervioso que no iban a poder vestirme con mis trajes», dijo Lazar, refiriéndose a su «Cuenta atrás» Armario para interpretar a un gobernador. «Pero resulta que sabían exactamente qué hacer porque ya habían estado trabajando con Eric y por lo que había estado pasando».

Desde que Lazar reveló que vivía con la enfermedad, ha hecho su misión educar e inspirar, no solo sobre ELA, sino cualquier tipo de desafío que alguien pueda enfrentar. He went on a year-long speaking tour and earned a Grammy nomination in 2024 for his debut album “Impossible Dream,” which features a “We Are the World”-like rendition of “The Impossible Dream” from “Man of La Mancha” with Sting, Lin Manuel Miranda, Josh Groban, Liz Callaway, Neil Patrick Harris, Leslie Odom Jr., Adrienne Warren, Kelli O’Hara, Norm Lewis y más.

Está siguiendo su éxito musical con «Impossible Dreams», una nueva serie de videos podcast presentado por la red ALS, que se estrena el martes 7 de octubre. Los invitados confirmados incluyen a Mark Cuban, Ben Stiller, Sara Bareilles, Gabrielle Reece, Andrew Rannells y Kristin Chenoweth, entre otros.

«Para mí, el podcast es una reunión de historias que nos recuerdan a nuestro propio poder», dice Lazar. «Si las personas se alejan de un episodio que se siente más esperanzador, más despierto con lo que es posible en sus propias vidas, entonces estoy cumpliendo mi misión. Nuestro mantra es: vivir tus sueños imposibles. Mi esperanza es que el podcast ayude a las personas a hacer eso».

El invitado del sueño de Lazar es Jim Carrey.

«Jim Carrey encarna el corazón de lo que se trata los ‘sueños imposibles’ de la transformación», dice Lazar. «Es un alma extraordinaria que conscientemente ha calificado su vida. Ha alcanzado el apogeo del éxito y se ha vuelto hacia adentro para explorar el significado, la conciencia y lo que realmente importa. Creo que su viaje refleja el mío de alguna manera y nuestra conversación recordaría a las personas que la alegría y el despertar pueden coexistir».

Si bien no hay cura para la ELA, Lazar sigue siendo optimista sobre el futuro. «He leído más de 100 libros en los últimos años en la curación y el sistema nervioso y poniendo en práctica gran parte de esa sabiduría. Aprendí que con coraje, la esperanza se convierte en fe y fe cuando se practica se convierte en creencia, y la creencia cuando se practica se vuelve conocimiento», dice Lazar, quien es el padre de dos adolescentes con su ex esposa. «Lo que comenzó como una semilla de esperanza desde adentro se ha cultivado a través de una práctica disciplinada en una forma de vida. Sigo inspirándome en los libros, pero principalmente me inspira en ayudar a otras personas a encontrar inspiración. Supongo que ser una inspiración, tener un impacto en la vida de otra persona es un honor que me inspira profundamente».

Mira el video musical de «The Impossible Dream».