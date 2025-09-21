Aaron Glenn responde a las acusaciones de ‘los mismos viejos jets’ después de la pérdida

Otra semana, otro resultado francamente brutal para el Jets de Nueva York.

Esta vez, la tripulación del entrenador en jefe Aaron Glenn encontró una nueva forma de no alcanzar el objetivo final. La derrota de la semana 3 a manos del Tampa Bay Buccaneers Los vio seguir 23-6 entrando en el último cuarto. Durante la mayor parte del juego, estar con una distancia sorprendente de una victoria fue fuera de la mesa.

Eso hace que un regreso convertido en pérdida se duele aún más por el equipo, sus entrenadores y sus fanáticos. Este último está reintroduciendo una temida frase de tres palabras, «los mismos viejos aviones», después de un resultado de 29-27.

Sin embargo, Glenn empuja contra esa narración.

Aaron Glenn dice que Nueva York no es el ‘mismo viejo viejo Jets’ a pesar de ser 0-3

En declaraciones a los medios de comunicación después de la llamada cerrada del domingo, Glenn inclinó su grifo a sus jugadores por llegar al juego.

«No existe las victorias morales cuando se trata de nosotros», dijo Glenn. «No somos el mismo equipo. No somos el mismo equipo en absoluto. Estoy ansioso por nuestro próximo desafío, que estará en contra de Miami. Vamos a ir a trabajar la próxima semana, continuaremos mirando esas cosas que necesitamos solucionar y vamos a perfeccionar eso. Doy mucho crédito a la forma en que estos tipos salieron y fugamos. No renunciamos a estos tipos».

Cuando se le preguntó qué quería decir con «no el mismo equipo», Glenn dio una respuesta ardiente sobre el discurso de principios de temporada que rodea a su grupo.

«Bueno, no somos el mismo equipo que todos dicen: ‘Los mismos viejos jets'», dijo Glenn. «Estos tipos van a pelear, sin importar la situación. No hay ceder en ellos. Odio ese término, y realmente no sé qué significa ese término, pero sé esto: no son los mismos viejos chorros».

En cuanto a los resultados, Glenn tiene razón, este no es el mismo viejo equipo de Jets. Hace una temporada, mariscal de campo Aaron Rodgers ayudó a llevar al equipo a un récord de 2-1 a través de tres juegos. Esta vez, fueron 0-2 y en las cuerdas. Con Justin Fields Falta Semana 3 Debido a una conmoción cerebral, Nueva York confió en Tyrod Taylor y una dramática patada bloqueada para competir.

Pero al final, se atribuye como otro resultado desfavorable. La defensa de los Jets no pudo detenerse.

Glenn contextualiza el comienzo difícil a medida que continúan los problemas de principios de temporada

Los Jets solo pueden permitirse muchos de esos. Se remonta a 1990, menos del 3% de todos los equipos para comenzar 0-3 hacen la postemporada. Salvo algo completamente imprevisto, el equipo de este año estará a la altura de su facturación como una franquicia de reconstrucción. Hacer un salto de temporada para convertirse en calibre de playoffs no parece estar en las cartas.

Glenn hace un punto justo con respecto al esfuerzo del equipo. En la semana 1 contra el Pittsburgh SteelersPusieron 32 puntos y perdieron solo por dos. Bloqueado de la Semana 2 a manos del Bills de búfalo Sin embargo, es un mostrador inmediato, al igual que la mayor parte del juego de la Semana 3 antes del regreso. Es difícil obtener una lectura clara sobre dónde se encuentran los Jets en el paisaje mediano de la NFL.

Glenn no espera que tampoco sea, incluso con evidencia que sugiere que ese es el caso.

«Cuando se trata del juego, hombre, estos muchachos lucharon contra su trasero», dijo Glenn. «Amo a cada uno de esos tipos por cómo salieron en la segunda mitad. La cosa es que no hicimos nada diferente cuando se trata de mentalidad y lo que estábamos tratando de hacer. Obviamente, el juego [and] El ritmo tiene que recoger un poco cuando se trata de nuestra ofensiva. Solo hay cosas pequeñas y críticas que tenemos para mejorar [at]Y haremos eso. Pero hoy me mostró mucho sobre quiénes éramos como equipo y quiénes vamos a ser, también «.

Eso Miami Dolphins El enfrentamiento no es solo un concurso divisional, sino que está en la etapa de fútbol del lunes por la noche. Eso presenta una oportunidad para superar las acusaciones de «los mismos viejos aviones», o uno para dar a los fanáticos aún más razones para gritarlo.