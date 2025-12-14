Aaron Glenn responde a despojar a Steve Wilks de la Q de jugadas

El Jets de Nueva York La defensa fue históricamente inepta contra el jaguares de jacksonville en la semana 15.

entrenador en jefe Aarón Glenn Se le preguntó después del partido si consideraría quitarle la responsabilidad de mandar jugadas al coordinador defensivo Steve Wilks.

«Uhm, sabía que se iba a hacer esa pregunta. Escucha, traje a Wilks por una razón, y quiero que él dirija su sistema. Nos quedan tres juegos. Quedan tres juegos para que nuestros muchachos salgan y jueguen. Les diré esto, en este momento no se trata de las X y las O en todos los ámbitos, se trata del carácter de los hombres de este equipo. Eso es lo que voy a evaluar… Evaluando a los entrenadores, también como siempre lo hago. Empezando conmigo mismo, los entrenadores y los jugadores en las evaluaciones”, explicó el entrenador Glenn.

Los Jets perdieron 48-20 ante los Jaguars en la Semana 15. La defensa de los Jets permitió 24 primeros intentos, 438 yardas netas totales y los Jags promediaron 7,4 yardas por jugada en la ofensiva.

Las redes sociales explotan por el futuro de Wilks con los Jets

«Es seguro decir que DC Steve Wilks debería ser uno y terminar de nuevo», ESPN NFL analista y ex jugador desde hace mucho tiempo Damián Woody publicado en las redes sociales.

Personalidad de los medios de la NFL y hansus compartió una «Estadística loca a través de @RichCimini: Jets DC Steve Wilks ha sido entrenador único en sus últimos cinco trabajos. Mientras Trevor Lawrence detona Nueva York, espere que esa racha continúe».

locutor de radio espn Jake Asman dijo: «Aaron Glenn no es un entrenador serio si no despide a Steve Wilks en el momento en que termina la temporada de los Jets».

Scott Masón de Play Like A Jet dijo: «Steve Wilks está acabado. Doubt AG lo hace antes de que termine la temporada, pero los Jets no traerán a Wilks de regreso la próxima temporada».

Matt de Nueva York preguntó: «¿Qué hacen Steve Wilks y la defensa de los Jets durante la semana? ¿O este personal es tan malo que ni siquiera importa?».

«¿Steve Wilks sobrevive al avión de regreso a Nueva Jersey? Aaron Glenn debería ordenar jugadas para los últimos 3 juegos, o permitir que alguien como Chris Harris lo haga. Simplemente es un producto vergonzoso», analista de los Jets. Dylan Tereman dijo en X anteriormente Twitter.

El entrenador Glenn debería dejar que Wilks se hundiera con el barco

La temporada de los Jets terminó con 3-11. Quedan tres partidos por jugar para hacerlo oficial.

Wilks está claramente perdido y no tardará en ocupar este puesto. ¿De qué sirve despedir a Wilks tres semanas antes del final de la temporada?

Aparte de saciar la sed de sangre entre los fans, no hace nada.

Si Glenn se hace cargo de las jugadas e inmediatamente cambia para mejor, enfrentará críticas por no haberlo hecho antes. Si asume el mando y los problemas persisten, surgirán dudas sobre su perspicacia defensiva.

Es una situación en la que todos pierden. Cuando llega una temporada como esta, necesitas un chivo expiatorio. Wilks es un contendiente fácil para esa etiqueta, considerando todos los problemas en el lado defensivo del balón esta temporada.

Una vez terminada la temporada, tendría sentido que Glenn le echara la culpa a Wilks, lo despidiera y luego tratara de hacer un trabajo mucho mejor al contratar un reemplazo.

Dejemos que Wilks termine el año, muéstrele respeto y luego tírelo por la puerta en el momento en que termine la temporada.