Aaron Glenn da una revisión de 3 palabras de Malachi Moore de Jets

Al igual que cualquier otro equipo de reconstrucción de la NFL, el Jets de Nueva York han confiado en una mezcla de talento veterano y jóvenes para guiarlos. A medida que continúa la campaña 2025-26, esa mezcla solo ha seguido siendo más importante.

Sin embargo, el último grupo sigue siendo clave tanto para el presente como para el futuro. Esos mundos están colisionando brevemente para la seguridad de los novatos Malachi Moorequien ha visto aumentar su carga de trabajo en cada semana de su carrera profesional.

Con el regreso de Tony Adams Por una lesión, ¿se espera que cambie? Es probable, pero no piense que Moore se va.

Aaron Glenn tiene grandes elogios por la seguridad de los novatos Malachi Moore

Hablando antes de la concurso de la Semana 4 contra el Miami DolphinsEl entrenador en jefe Aaron Glenn tuvo grandes elogios para Moore. Él cree que la selección de cuarta ronda encontrará una manera de tener un impacto, independientemente de cuántas fotos jueguen.

Será, en palabras de Glenn, un «muy buen jugador».

«Bueno, siempre ha tenido un papel, y nos aseguramos de entender el papel que tiene, eso no es para mí decirles, pero siempre tiene un papel», dijo Glenn. «Pero creo que hizo un trabajo bastante bueno. Siempre hay margen de mejora, es un novato, e cometió algunos errores de novato, pero de un novato.

La ascensión de Moore en defensa fue rápida. El producto de Alabama registró solo un chasquido defensivo en la pérdida de la Semana 1 ante el Pittsburgh Steelers. Esa cifra se disparó a 48 en la semana 2, luego obtuvo todos los representantes disponibles (72) en la Semana 3 contra el Tampa Bay Buccaneers. Ese concurso vio a Moore y Andre Cisco Man el back -end de la secundaria en cada down.

Desafortunadamente para Moore, la reintroducción de Adams a la alineación, sin duda, conducirá a una disminución en las instantáneas. Sin embargo, tal vez eso sea algo bueno para su desarrollo. Moore aún no ha establecido consistencia. Aunque sus instintos y su perfil atlético jugarán, su 46.7 Enfoque profesional de fútbol El grado de cobertura ocupa el puesto 106 de 125 seguros elegibles hasta ahora.

Si el #Chorros Colgado para ganar, esta obra de Malachi Moore se habría reducido como crítica Bucs frente a 3º y 5 con 2:28 para el final, Moore se apresura a través de la línea y termina con Bucky Irving antes de que pueda alcanzar el primer yardaje hacia abajo. Establece el FG bloqueado. Embrague pic.twitter.com/opqsivjwr7 – Michael Nania (@michael_nania) 22 de septiembre de 2025

Glenn comparte filosofía sobre el tiempo de juego para las piezas jóvenes de los Jets

Para un equipo que ingresa a Monday Night Football con un récord de 0-3, está claro qué dirección está tomando esta temporada. Los Jets, para todos los efectos, no son una organización de playoffs. Su techo a largo plazo será determinado por personas como Moore, ala cerrada Masón Taylorabordar Armand membou y esquinero Azareeye’h Thomas.

Esa clase de novato es la primera oportunidad real de Glenn y el gerente general Darren Mougey pudieron dejar su huella en la franquicia. Glenn no siente presión para presentar a esos jugadores de inmediato, pero si la avenida se presenta, eso es exactamente lo que hará.

«Tenemos un plan para todos nuestros muchachos y es nuestro trabajo asegurarnos de cuándo juegan esos muchachos», dijo Glenn. «No escuchamos porque sabemos lo que está pasando: tratamos de asegurarnos de que cuando sea el momento adecuado, ya sabes, esos muchachos estarán adentro. Es como cuando tienes un mariscal de campo novato cómo a veces los chicos los ponen como titulares de inmediato, algunos muchachos esperan y dejan que esos muchachos vean exactamente lo que está pasando en el juego.

«Hacemos lo mismo con cada chico, y conocemos a cada chico de un personal [standpoint]Realmente en profundidad, cuando es el momento. Nos centramos en eso más que nada que decir: ‘Ok, tal vez tengamos que lanzar a este tipo’. Algunos chicos están listos para ir como novato y están listos para jugar de inmediato. Algunos muchachos aún no están listos para hacerlo, y tratamos de asegurarnos de hacer lo correcto cuando se trata del jugador «.

Moore es un ejemplo perfecto de reunión de preparación y oportunidad. A medida que Gang Green intenta salir de un hoyo de principios de temporada, cada chips de jugadores jóvenes como él es importante.