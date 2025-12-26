Aaron Glenn comparte un consejo contundente con el novato de los Jets, Brady Cook

Agente libre no reclutado brady cocinero hará su tercera apertura consecutiva para el Jets de Nueva York.

Antes de que Cook salga al campo contra el Patriotas de Nueva InglaterraEl entrenador en jefe Aaron Glenn compartió algunos consejos para su joven mariscal de campo.

«Manténgase confiado en sí mismo, sabiendo lo que puede hacer y simplemente continúe construyendo con estos receptores, esta O-Line, estos corredores. Sólo estos dos últimos juegos, hombre, ¿cómo podemos tratar de continuar consolidándonos como ofensiva para mejorar cada semana?» El entrenador Glenn dijo.

Cuando se le preguntó cuáles eran sus expectativas para Cook, el entrenador Glenn respondió: «Mejorar. Eso es todo. Mejorar. Salir y tener el mando de la ofensiva».

Cosas diametralmente opuestas están a punto de chocar en el estadio MetLife

Los Patriots se dirigen a los playoffs. Los Jets se dirigen a Cancún. Ambos equipos de la AFC Este se enfrentarán en el MetLife Stadium en la Semana 17 para hacer una escala antes de llegar a sus destinos finales.

Nueva Inglaterra tiene camino para ganar la AFC Este si vence a los Jets y al billetes de búfalo perder contra el Águilas de Filadelfia.

El único impacto que tendrá el resultado final de los Jets en este juego será su posición en el 2026. NFL borrador.

Si bien todo eso es cierto, para Cook, este juego lo significa todo. El mañana no está prometido para el novato. Ahora mismo en este multiverso, él es el QB1 de los 3-12 Jets. Puede que ese no sea el caso en la Semana 18; Diablos, es posible que Cook ni siquiera esté aquí en 2026.

Esta revancha Jets-Pats sirve como una audición para los Jets y los otros 31 equipos de la NFL en la liga en los que Cook puede jugar a este nivel.

Cook ha publicado algunas cintas muy inconsistentes hasta ahora

«A pesar de las profundas luchas, el mariscal de campo novato no reclutado Brady Cook seguirá siendo el titular. En 11 cuartos de tiempo de juego, tiene seis intercepciones, tres balones sueltos (uno perdido), 17 capturas y sólo dos series de touchdown. El entrenador Aaron Glenn ha reconocido que Cook retiene el balón demasiado tiempo, pero agregó: ‘Tenemos todas las manos ensangrentadas’. Con eso quiere decir que todos (jugadores y entrenadores) tienen que hacer un mejor trabajo para ayudar a Cook, cuya inexperiencia es evidente”. Rich Cimini de ESPN compartido.

El entrenador Glenn inicialmente reveló que mantuvo a Cook como QB1 porque le brindaba al equipo la mejor oportunidad de ganar. Sin embargo, en conferencias de prensa recientes, no necesariamente ha estado tocando ese tambor.

En su lugar, opte por evaluar y ver a Cook en situaciones de fútbol para ver cómo responde.

El mensaje es simple sin decirlo. La principal prioridad de Gang Green no es ganar partidos de fútbol, ​​y hay argumentos sólidos para afirmar que esa es la decisión correcta desde el principio.

Las victorias aleatorias al final de una temporada con una colección de jugadores no necesariamente tienen nada que ver con el equipo del próximo año, que en su mayoría tiene jugadores completamente diferentes. El impulso se da a mitad de temporada, pero no de un año para otro.

¿Vale la pena seguir desarrollando Cook? Los Jets esperan responder esa pregunta al final de la temporada.