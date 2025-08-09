Aaron Ekblad ve más éxito en la Copa Stanley en el futuro de Panthers

El Panteras de Florida ¿Son sus dos veces campeones de la Copa Stanley reinante y defensor? Florida derrotó al Edmonton Oilers Por segundo año consecutivo en la final en junio. Después de esta victoria, mantuvieron a la banda unida volviendo a firmar a Sam Bennett, Brad Marchand y Aaron Ekblad con contratos a largo plazo.

Marchand es el mayor estadista del trío. Y Bennett viene de una actuación de Conn Smythe en los playoffs de la Copa Stanley 2025. Sin embargo, Ekblad es la pantera más antigua de los tres. De hecho, ha pasado toda su carrera en el sur de Florida.

Ekblad no quería dejar las panteras Esta temporada baja. Podría haber recibido un gran día de pago de otro equipo en el mercado abierto. En cambio, eligió firmar un contrato de seis años y $ 48.8 millones para terminar su carrera en el amanecer.

Una razón por la que quería permanecer al amanecer era el estado de contención del equipo. El veterano defensor, junto con su compañero de equipo Carter Verhaeghe, apareció recientemente en Good Morning America. Reveló que cree este equipo tiene la oportunidad permanecer en disputa por bastante tiempo.

«Hemos ganado la Copa Stanley dos veces y todavía tenemos una larga ventana para ganar más», dijo Ekblad, a través de George Richards de NHL.com. «Ya sea o no es el próximo año, es probable que sea el año siguiente. Y el año posterior, y el año posterior. Es realmente genial estar en esta posición».

Aaron Ekblad Contenido con compensaciones para el éxito de la copa

El éxito de los Panthers viene con algunas compensaciones. Por ejemplo, el equipo descansa menos que cualquier otro club de la liga. Pusieron más desgaste en sus cuerpos, dado que juegan más de 100 juegos cada temporada. Estas cosas pueden ejercer algo de tensión en su capacidad para funcionar.

Sin embargo, Ekblad está bien con esta compensación. De hecho, ve algunos aspectos positivos en él. Particularmente, el defensa de los Panthers cree que el descanso corto puede ser útil para un jugador.

«Es mucho mejor porque nunca te sales de forma», dijo Ekblad, a través de Richards. «Tienes que comenzar a hacer ejercicio nuevamente dentro de una semana o dos de la temporada de la temporada. Si quieres construir algún músculo, necesitas esa cantidad de tiempo. En este momento, me siento genial. Siento que podría comenzar la temporada mañana.

«Si tienes cuatro, cinco meses libres y comienzas tu temporada baja de inmediato, golpeas una meseta temprano y comienzas a odiar el entrenamiento. Nunca terminamos odiándolo, porque no hay suficiente tiempo para que hagamos eso».

Panthers ‘Stanley Cup Outlook sigue siendo fuerte

Es fácil elegir a los campeones defensores todos los años cuando habla sobre quién puede tomar la corona en la próxima campaña. Sin embargo, para Florida, no se trata de que ya hayan escalado la montaña. Son favoritos para volver a ganar la Copa por varias razones diferentes.

La razón principal es cómo se adaptan a la postemporada. El hockey de playoffs siempre es más físico, sí. Sin embargo, los Panthers han demostrado que están dispuestos a doblar las reglas un poco para entrar en la cabeza de su oponente. Y los equipos oficiantes lo dejaron jugar ya que las apuestas son altas.

Ningún otro equipo en la NHL ha podido igualarlos en este departamento. Como resultado, Ekblad y sus compañeros de equipo de los Panthers tienen otro anillo en sus dedos. Y hasta que esto cambie, ciertamente podrían agregar algunos más antes de que todo esto esté dicho y hecho.