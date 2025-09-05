Aaron Boone suena en la controversia de los Astros Bat después de ganar los Yankees

El Yankees de Nueva York Puede haber ganado otra serie en Houston, pero se fueron infelices por el bate de Taylor Trammell.

El gerente de los Yankees, Aaron Boone, habló sobre la controversia que rodea el Astros de Houston El bate de Outfielder, que fue retirado de la victoria 8-4 de Nueva York después de marcar el equipo con árbitros.

Boone, quien fue expulsado de la derrota del 8-7 de los Yankees ante los Astros después de estar en desacuerdo con el árbitro de la placa casera de Brian Walsh’s Strike Zone, trajo el hecho de que el bate de Trammell parecía haber sido afeitado después de que duplicó a David Bednar en la parte inferior de la novena entrada.

El bate fue retirado del juego para la investigación, pero Trammell permaneció y anotó en el sencillo RBI de Yordan Alvarez más tarde esa entrada.

¿Qué dijeron los Yankees sobre el bate de Taylor Trammell?

Sí, las cámaras de red ofrecieron buenas miradas al bate de Trammell, que parecía afeitado, aunque de qué ventaja se podría obtener de eso es incierto.

«Es algo que notamos esta serie y le preguntamos a la liga», dijo Boone. «No se le permite hacer nada a su bate. No digo que lo fuera. Lo notamos, y la liga pensó que tal vez también era ilegal. Al menos quería preguntar al respecto».

Trammell, quien pasó 2024 con los Yankees antes de ser cambiado a Houston en noviembre, dijo que había usado el bate todo su mandato con los Astros. Pero Boone lo marcó inmediato después de su doble doble en Bednar, aunque no durante su bate al bate de golpe cuando golpeó contra el relevista Luke Weaver.

«No sé si fue solo natural. No lo sé. No quiero acusar a Taylor. No estoy diciendo nada desagradable», dijo Boone. «Sin embargo, lo notamos en video mientras estábamos aquí, y en realidad lo mencionamos a la liga, y dijeron: ‘No, eso parece un bate ilegal’. Eso fue todo «.

¿Qué dijeron los Astros sobre el bate de Taylor Trammell?

Según Chandler Roma de la atléticaTrammell se sorprendió por el hecho de que su bate fue retirado del juego.

«Para ser honesto, no tengo idea de cómo te afeitas un bate. No sé qué es», dijo Trammell.

«Mi mayor problema es que me siento un poco a la defensiva en este momento, más [this is] Probar mi personaje de, como, voy a hacer eso voluntariamente «, continuó Trammell.» Estoy un poco perdido en esa cosa. Creo que si alguien me conoce, sabe que nunca voy a engañar a ningún turno ni nada de eso. No tengo ni idea. Eso es desconcertante para mí que incluso fue revisado. No les gustó. Lo siento.»

Trammell está cortando .208/.314/.356 en 44 juegos este año, y su doble fue solo su noveno éxito extra-base de la temporada. Su defensa del bate, que dijo que también ha usado en Triple-A Sugar Land, fue que su bate era inacabado, en cuanto a pintura.

«Lo he tenido durante mucho tiempo. Por lo general, tome BP con él», dijo Trammell. «Úselo en los juegos, (use) en (triple-a terreno de azúcar), úselo cada vez. Lo único, simplemente no tengo un acabado brillante en mi bate. Es mate. La pintura se desgasta. Eso es lo que sucede».

Trammell estaba especialmente sorprendido de ser acusado por su ex gerente.

«Mi tiempo allí, tuve mucho respeto por Boonie. Estaba directamente conmigo», dijo Trammell. «En esa situación, realmente no lo entiendo. No lo entiendo».