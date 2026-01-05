A$AP Rocky y Winona Ryder protagonizan el vídeo surrealista de ‘Punk Rocky’

A$AP Rocky ha lanzado algunos videos memorables en el pasado (estamos pensando en el clásico psicodélico de “LSD” de hace 10 años en particular), pero el nuevo video protagonizado por Winona Ryder para “Punk Rocky”, de su tan esperado próximo álbum “Don’t Be Dumb” establece un nuevo estándar en humor y surrealidad.

Es demasiado para describirlo, pero el escenario básicamente gira en torno a Rocky, que tiene un globo ocular cantante y usa rulos rosas en el cabello, y su banda de punk rock ensayando en un garaje mientras Ryder, quien aparentemente interpreta a su madre que usa camiseta de Beavis y Butthead, mira con aprobación. Un vecino se molesta por el ruido y sobreviene el drama.

Según el anuncio, el clip da vida a «cinco de seis de sus alter egos de ‘Don’t Be Dumb’: Rocky interpretando a GR1M, Tommy Revenge como RUGAHAND, Tfoto como BABUSHKA BOI, los gemelos Williams como SHIRTHEAD y DUMMY apareciendo junto a ellos». Junto con Ryder, también está protagonizada por Danny Elfman, Thundercat y A$AP Nast.

El vídeo fue dirigido por Rocky junto a Folkert Verdoorn y Simon Becks (conocidos colectivamente como los Tres Mosqueteros) y fue producido por Magna Studios, Freenjoy y AWGE.

La canción, un ritmo de indie-rock relativamente discreto, no coincide del todo con la interpretación desquiciada del video, pero también es genial por sí sola. La pista fue escrita por Rocky, Cristoforo Donadi. [Ghost]Adam King Feeney [Ging] y Zach Fogarty.

“Don’t Be Dumb”, el primer lanzamiento completo de Rocky en ocho años, presenta una portada de Tim Burton y saldrá el 16 de enero.